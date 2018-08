Os parceiros de treino que ajudam na sombra os profissionais de elite

Sem conseguir entrar no qualifying do Estoril Open, Gonçalo Falcão disponibilizou-se para ser sparring partner (parceiro de treino). O tenista de Cascais é um dos dois parceiros de treino que a organização contratou para estarem à disposição dos jogadores presentes no torneio português. O outro é Alexander Kiefer, um jovem norte-americano de 16 anos, treinado por Luís Nascimento, um português radicado nos EUA.

Mas o que é isso de ser sparring? "Somos jogadores disponíveis para treinar o que eles querem. Por vezes os tenistas preferem treinar com alguém fora do torneio, porque estão mais à vontade e nós estamos mais disponíveis para treinar o que eles querem e acho que é o objetivo quando nos procuram", explicou ao DN o português número 1295 ATP.

Para Gonçalo Falcão, uma semana de Estoril Open vale por um ano de treinos."Para nós é sempre benéfico treinar com jogadores deste nível, não é nada desprestigiante, é um ótima oportunidade quando não se consegue entrar no torneio e jogar. Estar atento às movimentações deles, às conversas... aprendemos gratuitamente um pouco do que eles sabem, o que é por demais enriquecedor", defendeu o experiente tenista natural de Cascais.

Hoje os bastidores do Estoril Open já não têm segredos para Gonçalo Falcão. O campeão em título, por exemplo, o espanhol Carreño Busta, costumava fazer torneios onde o português também estava a competir. No Estoril, treinou com Tsitsipas, Frederico Silva e Carreño Busta, tenistas que já conhece de outras paragens: "Já conhecia o Tsitsipas, no ano passado ele veio cá jogar um Future a Oliveira de Azeméis, e também já conhecia o pai. Ele está a jogar muito bem, tecnicamente e fisicamente, com a idade que tem já é um animal de treino. Assim que chegou quis fazer um treino para se ambientar ao court e às condições e depois ficou a fazer trabalho mais específico, ele e o pai."

E se Gonçalo Falcão é um tenista da casa, o que faz um norte-americano de 16 anos no Estoril Open? "O meu treinador achou que seria uma experiência muito boa para mim, que tinha valor suficiente para ser sparring e eu achei fantástico", contou Alex Kiefer, deslumbrado com tudo o que o tem rodeado. "Tem sido muito especial para mim lidar com eles, treinar, conviver, são jogadores de top mundial, mas todos muito acessíveis, a atitude deles... são divertidos, mas muito profissionais", contou o jovem americano ao DN, fã de Novak Djokovic, depois de uma sessão de treino com Kevin Anderson, antes da estreia do sul-africano (ver texto ao lado). "Foi incrível, ele serve mais alto do que eu tenho de altura, impressionante! E gostei muito da direita de Kyle Edmund (adversário de João Sousa, hoje, às 15.00, TVI24)".

De descendência alemã e mexicana, o americano ambiciona ser tenista profissional e optou por competir pelos Estados Unidos da América. Foi lá que teve contacto com Luís Nascimento, um treinador português que já orientou tecnicamente Nuno Marques e Gastão Elias e foi capitão da Taça Davis em 2010/11, que o desafiou a ser sparring antes de jogar um torneio júnior na Áustria para a semana.

Para já, Alex Kiefer está a ajudar os melhores do Estoril Open a treinar. Um trabalho que podia muito bem ter sido do veterano português Frederico Gil, que chegou a ser 62 do mundo, e que revelou ter sido contactado pela organização para ser sparring partner, caso não tivesse um convite para jogar, algo que acabou por acontecer.