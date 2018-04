Pub

O jogo entre o Benfica e o FC Porto é já este domingo (18.00, BTV) na Luz e será fundamental para as contas do título

Numa altura em que faltam cinco jornadas para o final do campeonato, as águias lideram a I Liga com um ponto de vantagem sobre os dragões. Os números e a análise estatística do GoalPoint ajudam a entender melhor o papel dos protagonistas no rendimento de uma e outra equipa ao longo do campeonato. Jonas e Marega têm sido os goleadores e rematadores de serviço, André Almeida e Felipe são os mais utilizados pelos respetivos treinadores, Cervi e sobretudo Alex Telles têm-se destacado no capítulo das assistências para golos, enquanto Pizzi e Herrera são determinantes no número de passes certeiros efetuados. Os mais faltosos são Fejsa e o mexicano Herrera e os mais valiosos Salvio e Brahimi.