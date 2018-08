FC Porto volta a ser campeão nacional no sofá

Sporting e Benfica jogam este sábado mais um dérbi lisboeta entre eternos rivais. A partida, além do segundo lugar, pode desde já dar também o título ao FC Porto, em caso de empate no Estádio de Alvalade.

Melhores momentos

Mal arrancou o jogo, Carlos Xistra teve de interromper a partida. Caem tochas perto da baliza de Rui Patrício.

Ao ferro. Excelente passe de Jiménez a virar o jogo para o lado de Rafa, este foge a Piccini, remata, mas acerta no poste mais afastado. Na sequência do lance, acaba por chocar com Rui Patrício e fica queixoso a pedir assistência.

Falta de Pizzi sobre Bryan Ruiz, mesmo no limite da área. Livre perigoso a favor dos leões.

Livre cobrado por Bryan Ruiz, a meter na área onde Mathieu tenta o desvio, mas cai no duelo com Rúben Dias.

Canto de Bryan Ruiz, a bola chega a William que atirou à trave, mas já tinha sido assinalado o fora-de-jogo ao jogador leonino.

Desentendimento entre Pizzi e Bruno Fernandes depois de um lance entre ambos, Carlos Xistra a serenar os ânimos.

Pizzi lance Jiménez, o mexicano foge pelo flanco e cruza para a área onde aparece Zivkovic, mas este não domina bem a bola que acaba nas mãos de Rui Patrício.

Varela atento, a segurar o rematar de Fábio Coentrão, que tentou o remate de longe.

Por cima. Douglas a beneficiar de um ressalto, recupera e remata à entrada da área. A bola desvia em Mathieu e sai por cima da baliza de Rui Patrício.

Defende Rui Patrício. Que bomba de Rafa! Grimaldo serve Rafa, este arma o remate e atira com intenção à baliza leonina, valeu o guarda-redes e o poste, a evitarem o primeiro da noite.

Responde o Sporting. Cruzamento da direita para cabeceamento de Fábio Coentrão que passa a rasar o poste da baliza de Varela.

Samaris. O grego aparece sozinho na cara de Patrício, mas não consegue levar a melhor sobre o guarda-redes leonino, que consegue desviar com a ponta da luva.

Outra vez Rui Patrício. Primeiro é Pizzi quem testa a atenção do guarda-redes do Sporting, que tira para a frente. Jiménez tenta a recarga, mas sai fácil e fraco para as mãos de Patrício.

Bom pormenor de Bas Dost, a rodar e a passar por Jardel e Grimaldo, mas opta pelo passe para Gelson em vez do remate e permite o corte de Samaris.

Lance entre Bas Dost e Rúben Dias.

Desentendimento entre Acuña e Douglas, Carlos Xistra repreende ambos.

Jiménez. Combinação do mexicano com Salvio, este devolve ao avançado encarnado que chega tarde ao remate, mas ainda assim tenta o desvio. Sai ao lado.

Canto de Acuña, Bryan Ruiz a cabecear nas alturas, mas atira por cima.

Lance entre Gelson e Rúben Dias.

Toque para trás de calcanhar de Salvio para Jonas, o brasileiro serve o compatriota Douglas, mas o defesa levanta muito a bola no remate.

Fora-de-jogo assinalado a Gelson Martins, que seguia sozinho para a baliza de Varela.

Cartão amarelo para Bruno Fernandes.