Num jogo possivelmente decisivo para as contas do campeonato quando ficam a faltar, depois do clássico deste domingo, quatro partidas para Benfica e FC Porto, os dragões saíram da Luz com os três pontos e o primeiro lugar do campeonato.

Agora dois pontos à frente do Benfica, um golo do capitão Herrera, já no fim do encontro, vale a liderança aos azuis e brancos.

Golo

Remate de Herrera.

Casos

Lance entre Rúben Dias e Marega, Artur Soares Dias recorre ao vídeo-árbitro e manda seguir a partida.

Melhores momentos da 2.ª parte

Saída importante de Varela, a negar o golo a Marega. O passe é de Ricardo Pereira, o maliano aparece na cara do guarda-redes encarnado, mas este a fazer bem a mancha.

Fora-de-jogo assinalado a Marega. Otávio ainda atira para o fundo das redes, mas o árbitro já tinha interrompido a jogada.

Lance entre Tiquinho Soares e Fejsa.

Marega desarmado por Rúben Dias à entrada da área. Brahimi tenta nova investida, desta feita é Grimaldo a travar o ataque portista.

Jardel. Canto de Pizzi, o central encarnado atira de pé direito, mas a bola sai ao lado. Perigoso.

Falta de Otávio sobre Rafa que saía em contra-ataque. Livre para os encarnados.

Agora é André Almeida a travar Marega em falta. Vai sair amarelo para o jogador do SL Benfica.

Ao lado. Grande movimentação de Brahimi, recebe na área e atira cruzado, a bola descreve um arco e sai a rasar o poste. Varela estava batido.

Falta de Sérgio Oliveira sobre Grimaldo. Livre para o Benfica.

Falta de Grimaldo sobre Corona. vai sair amarelo para o defesa encarnado.

Livre batido por Alex Telles, mas a sair diretamente para as mãos de Bruno Varela.

Melhores momentos da 1.ª parte

Cruzamento de Alex Telles, tinha já Marega a desmarcar-se na área, mas Varela encaixa.

Fora-de-jogo assinalado a Felipe.

Rafa. Boa jogada do número 27 encarnado, a cruzar para o primeiro poste onde aparece Cervi, mas acerta no poste. Casillas estava a controlar a trajetória da bola.

Soares. Passe atrasado de Marega para Tiquinho Soares, marcado de perto por Jardel. O brasileiro ganha espaço para o remate, mas atira ao lado.

Defende Casillas. Cervi a fugir por entre os centrais portistas, aparece a rematar ao primeiro poste, mas o guarda-redes espanhol tira para canto.

Pizzi levanta, Jiménez falhou o desvio por muito pouco e a defesa portista acaba por afastar da área.

Cruzamento de Pizzi para a área, mas a bola chega a Casillas.

Remate de Brahimi, mas acerta em Rúben Dias. Canto para a equipa de Sérgio Conceição.

Falta de Sérgio Oliveira sobre Rafa. O primeiro amarelo do jogo.

Remate de Raúl Jiménez, na sequência de um canto de Cervi, mas a bola sai ao lado.

Ao lado. Insistência de Ricardo, a acreditar e a rematar à baliza de Varela, mas ao lado do alvo.

Defende Casillas. Jiménez serve Pizzi na área, este arma o remate e atira com intenção, valeu o guarda-redes portista.

Marega. Cruzamento de Ricardo, o maliano livre de marcação atira de pé direito, a bola saiu a rasar o poste.