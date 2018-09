Jorge Jesus foi esta noite confirmado como o novo treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, seguindo as pisadas de outros técnicos portugueses. Toni, Vítor Pereira, Manuel Cajuda, Pedro Caixinha e José Peseiro foram alguns dos treinadores que escolheram o Médio Oriente para dar seguimento à carreira. E houve quem vivesse momentos que vão ficar para a história.



Em 2012, Toni, ex-treinador do Benfica, protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais, durante uma conferência de imprensa, à custa de problemas de tradução. Estava a treinar o Tractor, no Irão, onde ficou até 2015/16, tendo conquistado a Taça do Irão ao serviço do clube, o troféu mais importante do emblema.

Dois anos mais tarde, em 2014, foi a vez de Vítor Pereira se tornar célebre na Arábia Saudita. Depois de uma derrota contra o Al Ittifaq por 2-0, o então treinador do Al Ahli explodiu numa conferência de imprensa, quando o assessor lhe pediu que não falasse sobre os jogadores, mas apenas sobre os aspetos técnicos do jogo.

Manuel Cajuda, que em 2010 foi treinar o Al Sharjah, no Emirados Árabes Unidos, também se tornou viral nas redes sociais, graças à maneira peculiar como dava indicações nos treinos.