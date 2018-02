Thompson, Green e Curry de preto, Durant de branco: os jogadores dos Golden State Warriors com as camisolas que vão envergar no All-Star Game

Jogo das estrelas da NBA estreia novo formato. LeBron junta Irving, Durant e Westbrook para enfrentar os vultos dos Warriors

Já pouco restava do primeiro jogo das estrelas da NBA, realizado em Boston, em fevereiro de 1951: os jogadores partiram (só Bob Cousy continua vivo), a maioria das equipas mudou de cidade ou de nome, até o Boston Garden - primeiro recinto da festa da liga de basquetebol Norte-americana - deixou de ser a casa dos Celtics... E, agora, nem o velho formato Este contra Oeste resiste. O All-Star Weekend decorre este fim de semana, com um novo duelo em perspetiva: será LeBron James vs. Stephen Curry, num confronto em que as duas maiores estrelas do campeonato se rodearam dos amigos (e inimigos) preferidos.

De um lado, estarão os "inimigos" de James, do outro os "amigos" de Curry. No novo formato, a composição das equipas - Team LeBron e Team Stephen - foi escolhida pelos respetivos capitães (as estrelas mais votadas de cada conferência), num método "um para mim, outro para ti", igual a qualquer jogo de recreio escolar. E se o base dos Golden State Warriors preferiu rodear-se de colegas da equipa de Oakland (Califórnia), como Draymond Green e Klay Thompson, o extremo dos Cleveland Cavaliers foi mais arrojado.

LeBron James juntou-se a Kyrie Irving (com quem ficou algo sentido, após o base trocar os Cavaliers pelos Boston Celtics, no ano passado), a Kevin Durant (o único extremo que lhe faz sombra na liga) e a Russel Westbrook (que tem uma grande rivalidade com Durant, desde que este deixou os Oklahoma City Thunder). Ou seja, uma mistura pouco amigável de egos, frente a uma equipa adversária onde tudo parece ser mais pacífico.

Ainda assim, não se sabe qual a ordem porque foram montadas as duas equipas: defraudando a expectativa inicial dos fãs, o draft não foi televisionado. Isso não impede, contudo, que os adeptos esperem um All-Star Game mais atrativo e competitivo do que nos últimos anos.

Depois das edições em que se batiam sucessivos recordes de pontos (374 no ano passado) e o Oeste era visto como crónico vencedor antecipado (ganhou sete das últimas nove partidas), a divisão dos jogadores por Team LeBron (a jogar de branco) e Team Stephen (a equipar de preto), independentemente da conferência de origem, veio certamente aumentar a incerteza. Contudo, para instigar a competitividade, a NBA melhorou também os prémios dos basquetebolistas: os da equipa vencedora receberão 100 mil dólares cada um (o dobro do ano anterior), os derrotados 25 mil.

"Acho que desta vez vamos levar o jogo mais a sério. Nos últimos anos, as partidas não foram boas [quase ninguém se esforçava por defender] e estamos cientes disso. Agora, temos uma maior motivação", reconheceu Al Horford, jogador dos Boston Celtics (e do Team Stephen) ao perspetivar o 67.º All-Star Game, ponto alto da festa do basquetebol norte-americano.

De resto, neste All-Star Weekend iniciado já ontem e com programa até amanhã (ver à esquerda), destacam-se as estreias de Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal, Victor Oladipo e Goran Dragic no jogo das estrelas. Cabe-lhes continuar uma história que já pouco tem que ver com a iniciada em 1951.

As equipas:

Team LeBron

LeBron James (Cleveland Cavaliers)

Kevin Durant (Golden State Warriors)

Kyrie Irving (Boston Celtics)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Russel Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Victor Oladipo (Indiana Pacers)

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

Goran Dragic (Miami Heat) *

Andre Drummond (Detroit Pistons) *

Paul George (Oklahoma City Thunder) *

Kemba Walke (Charlotte Hornets) *

Treinador: Dwane Casey (Toronto Raptors)

Nota: DeMarcus Cousins (Pelicans), Kevin Love (Cavaliers), John Wall (Wizards) e Kristaps Porzingis (Knicks) tiveram de ser substituídos pelos jogadores assinalados (*) devido a lesão.



Team Stephen

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

James Harden (Houston Rockets)

Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves)

Al Horford (Boston Celtics)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Karl-Anthony Towns (Min. Timberwolves)

Treinador: Mike D"Antoni (Houston Rockets)