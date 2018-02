Pub

O Benfica goleou hoje em casa o Boavista, por 4-0, e ascendeu provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da 23.ª jornada.

No Estádio da Luz, depois de Jonas desperdiçar uma grande penalidade (15 minutos), os centrais Ruben Dias (18) e Jardel (44) fixaram o resultado que se registava ao intervalo, enquanto um autogolo de Talocha (77) e um tento Raúl Jiménez (90) completaram a goleada.

Os tetracampeões somaram a terceira vitória seguida no campeonato e passaram a totalizar 56 pontos, mais um do que o FC Porto, que recebe no domingo o Rio Ave e que ainda tem de disputar a segunda parte do jogo 18.ª jornada, com o Estoril Praia, enquanto o Boavista segue no sétimo posto, com 30 pontos.

Os golos

Canto de Cervi, Jardel serve de cabeça Rúben Dias, que à vontade, abre as hostilidades. Está feito o primeiro!

Cervi a marcar o canto, Jardel nas alturas a desviar de cabeça, sem hipótese de defesa para Vagner.

Cruzamento de Grimaldo, a bola desvia em Nuno Henrique, Talocha tenta cortar de cabeça, mas não consegue evitar o golo do colega de equipa na própria baliza.

André Almeida na direita, a meter para Jiménez na área que, à boca da baliza, só tem de encostar para o fundo das redes.

Os casos

Penálti para o SL Benfica! Cervi cai depois de um toque de Rossi, Tiago Martins entende que há razão para o castigo máximo e assinalou o lance.

O SL Benfica pedia penálti de Henrique, por mão na bola. O central axadrezado a tirar a bola da mira de Jonas.

As melhores jogadas

Bomba de Zivkovic à entrada da área, a obrigar Vagner a aplicar-se na defesa.

Falha Jonas! É o segundo penálti consecutivo que o brasileiro falha, atirou rasteiro, mas Vagner adivinhou o lado e defendeu.

Cervi para Jardel, cabeceamento do central encarnado, para as mãos de Vganer.

Bela jogada dos encarnados, com a bola a sobrar para Pizzi na área, remate rasteiro, a sair a rasar o poste esquerdo da baliza axadrezada.

Canto para David Simão, a bola chega a Fábio Espinho que, de primeira, atira à baliza de Varela. Fácil para o guarda-redes encarnado.

Cervi! Boa jogada da equipa de Rui Vitória, André Almeida mete no jovem argentino, boa receção no peito, remate de primeira, a sair por cima do alvo.

Varela! Canto para o Boavista FC, o guarda-redes encarnado sai dos postes, mas não segura. Pressão de Henrique, mas à segunda, Varela agarra finalmente.

Ao lado! Mateus recupera uma bola, remata cruzado ao segundo poste, mas a pontaria não foi a melhor e atirou ao lado. Perigoso!

Grande remate de Zivkovic, tentava colocar em jeito, mas Vagner atento a segurar.

Vagner! Combinação de Diogo Gonçalves e Pizzi, com este a servir Jonas, o brasileiro tenta meter junto ao poste mais afastado, mas o guarda-redes da equipa visitante segura sobre a linha de golo.

