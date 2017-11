Pub

Paços de Ferreira 0 - Benfica 5.

Os vídeos do jogo

Mais um livre cobrado por Pizzi, a meter no segundo poste, Jardel amortece de cabeça e mete no capitão encarnado, que no primeiro poste não falha e inaugura o marcador.

Aquando da marcação do livre, que a defesa sadina afastou, Luisão cai na área e fica a pedir falta de Semedo.

O golo 100 de Jonas

Nuno Pinto recebe o segundo cartão amarelo e é expulso.

SL Benfica: Golo de Salvio!

Ao ferro! Pizzi tenta o chapéu a Cristiano, mas a bola vai à barra. Na sequência do lance, Zivkovic amortece de cabeça para Jonas, que ainda coloca a bola dentro da baliza, mas o árbitro já tinha assinalado o fora-de-jogo.

SL Benfica: Golo de Jonas!

SL Benfica: Golo de André Almeida