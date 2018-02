Pub

Avançado do Standard Liége tem proposta de 2,5 milhões por ano

O avançado português Orlando Sá está perto de rumar ao campeonato chinês, de acordo com a imprensa belga. O jogador tem na sua posse uma proposta de um emblema daquela liga no valor de 2,5 milhões de euros por temporada, valores bastante acima do que ganha no Standard Liége.

Aos 30 anos, o jogador de 30 anos tem a derradeira oportunidade para fazer um contrato financeiro bastante elevado e já nem fez parte das escolhas de Sá Pinto, treinador português do Standard, para o jogo desta tarde de domingo com o Club Brugge.

Refira-se que o mercado na China termina na próxima quarta-feira, pelo que o entendimento entre todas as partes tem de ficar fechado nas próximas horas.