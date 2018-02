Organização distribui 110 mil preservativos pelos atletas olímpicos

Pub

O número parece exorbitante, mas está na média do habitual. Rio de Janeiro até teve mais

Cada atleta presente nos jogos olímpicos de Inverno, que arrancam para a semana na Coreia do Sul, vai ter direito a 37 preservativos. A organização do evento vai distribuir pelos participantes um total de 110 mil preservativos, o que apesar de parecer um número exorbitante é o habitual neste tipo de competições.

O recorde pertence aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde foram distribuídos 450 mil preservativos, uma média de 42 por atleta. Nos Jogos de Londres, em 2010, tinham sido dados 150 mil preservativos, cerca de um terço. Em Pequim, quatro anos antes, tinham sido 100 mil.

No Rio, houve até uma situação caricata revelada pelo jornal O Globo: os preservativos tornaram-se uma das principais causas para o entupimento do sistema de esgotos. Uma situação idêntica à ocorrida nos Jogos Pan-Americanos de 2007, também disputados no Rio de Janeiro, quando os preservativos levaram ao colapso do esgoto das habitações dos atletas argentinos.

Agora, na Coreia do Sul, com temperaturas mais baixas, a organização fornece 110 mil preservativos, o que representa, segundo a CNN, mais 10 mil que os distribuídos nos jogos de Sochi, há quatro anos, na Rússia. E agora há apenas mais 100 atletas que nessa competição.

A aldeia olímpica de Pyeongchang receberá 2925 atletas de 90 países. O evento começa a 9 de fevereiro e terá a duração de duas semanas.

Os preservativos começaram a ser fornecidos aos atletas nos Jogos Olímpicos da Seul, na Coreia do Sul.