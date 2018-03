Pub

A organização de combate ao racismo Fare Network pediu, esta quarta-feira, à FIFA que "inicie os procedimentos" para instaurar um processo à Rússia pelos cânticos racistas entoados por vários adeptos no particular de terça-feira entre a Rússia e a França.

O jogo, que terminou com uma vitória francesa por 3-1, foi marcado por vários cânticos racistas, entoados quando jogadores negros da formação visitante tocavam na bola, e em particular quando Paul Pogba fez o segundo golo.

"Há o suficiente ali para que a FIFA inicie os procedimentos", sublinhou o chefe da Fare Network, Piara Powar. A organização ajuda o organismo de cúpula do futebol mundial na investigação de casos de racismo.

A ministra do Desporto francesa, Laura Flessel, afirmou, na rede social Twitter, que o racismo "não tem lugar num campo de futebol", e que todas as partes deviam "agir em conjunto a nível europeu e internacional para parar este comportamento intolerável".

"Se, a caminho do final de março, eles [Rússia] não sabem o que fazer, e não vão dar início a processos e protocolos já existentes, então isso não abona a favor do Mundial", atirou Powar.

É o terceiro caso de racismo em São Petersburgo só durante esta temporada, numa cidade que vai receber um dos jogos das meias-finais do Mundial2018, que vai ser jogado na Rússia, com o Zenit a enfrentar processos da UEFA em duas ocasiões, devido a jogos da Liga Europa.

No primeiro caso, os adeptos do clube mostraram uma bandeira a elogiar o general Ratko Mladic, condenado por crimes de guerra, ao defrontar o Vardar Skopje, e depois usaram termos ofensivos para atacar um jogador negro do Leipzig.

O segundo caso será ouvido pela UEFA em 31 de maio, a duas semanas do arranque do Mundial2018 na Rússia, no qual Portugal participa, disputando o grupo B com Espanha, Marrocos e Irão, de Carlos Queiroz.