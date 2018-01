Pub

Dinamarquesa bateu a romena Simona Halep

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki venceu hoje o Open a Austrália, ao derrotar na final a romena Simona Halep, por 7-6 (7-2), 3-6 e 6-4, e conquistou o seu primeiro título do Grand Slam.

Após duas horas e 50 minutos de encontro, Wozmiacki alcançou o 28.º título da sua carreira aos 27 anos, mas somente o seu primeiro 'major', depois de ter perdido por duas vezes a final do US Open (2009 e 2014), e vai subir à liderança do 'ranking' mundial, mais de sete anos depois de ter atingido a primeira posição.

Já Simona Halep, de 26 anos, vai perder o estatuto de número um do mundo e continua sem vencer um torneio do Grand Slam, depois de ter sido derrotada em duas finais de Roland Garros (2014 e 2017).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Wozniacki sucede à norte-americana Serena Williams no historial de vencedoras.