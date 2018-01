Pub

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, qualificou-se hoje para a segunda ronda do quadro de pares do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada.

Um dia depois de terem sido eliminados pelo croata Marin Cilic e pelo espanhol Rafael Nadal, respetivamente, Sousa e Mayer bateram o norte-americano James Cerretani e o britânico Ken Skupski, 7-6 (10-8) e 7-5, em uma hora e 53 minutos.

Na próxima ronda, a dupla luso-argentina vai encontrar o indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin, décimos cabeças de série.