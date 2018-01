Pub

Tenista português também já tinha sido afastado em singulares

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, foi esta sexta-feira eliminado na segunda ronda do quadro de pares do Open da Austrália, frente ao indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin.

No primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, a dupla luso-argentina foi batida por Bopanna e Roger-Vasselin, 10.ºs cabeças de série, por 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 17 minutos.

Sousa e Mayer tinham vencido na primeira ronda o norte-americano James Cerretani e o britânico Ken Skupski, um dia depois de o vimaranense ter sido afastado do quadro de singulares, pelo croata Marin Cilic, também na segunda eliminatória.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em declarações à sua assessoria de imprensa, João Sousa assumiu estar "triste pela derrota", frente a "uma dupla bastante forte, com ambos os jogadores a servirem muito bem, com muita noção de jogar pares".

"No primeiro 'set' eles foram claramente superiores a nós, principalmente na resposta. Fizeram dois 'breaks' e ganharam por 6-2. No segundo 'set', conseguimos melhorar, ser um pouco mais sólidos, um pouco mais acertados, daí as coisas terem sido mais equilibradas. No 5-5 tivemos oportunidades de fazer o 'break', não conseguimos, e depois no 'tie-break' eles foram melhores", referiu.

O vimaranense considerou que a dupla luso-argentina não jogou mal, mas assumiu que os adversários "conseguiram ser superiores".

"Estou contente por ter jogado ao lado do Leonardo. Fizemos uma excelente primeira ronda. Na segunda não jogámos mal, mas podíamos ter feito melhor. Penso que defrontámos uma dupla muito boa, que teve todo o mérito", concluiu.