João Sousa é o atual 59.º do ranking ATP

O tenista João Sousa, o único representante português no Open da Austrália, vai defrontar um jogador oriundo do 'qualifier' na ronda inaugural do primeiro Grand Slam da temporada, ditou o sorteio hoje realizado.

Caso se qualifique, o português, atual 59.º da hierarquia mundial, vai encontrar na ronda seguinte o vencedor do encontro entre o croata Marin Cilic, sexto cabeça de série, e Yen Hsun Lu, de Taiwan, que vão defrontar-se na primeira ronda.

O sorteio para o torneio, que decorre entre 15 e 28 de janeiro, colocou no caminho do líder da hierarquia mundial, o espanhol Rafael Nadal, o dominicano Víctor Estrella Burgos, atual 81.º classificado do 'ranking' ATP.

No caminho de Nadal poderão passar nomes como o argentino Diego Schwartzman, 24.º favorito, o norte-americano John Isner, 16.º pré-designado, e o croata Marin Cilic, sexto favorito.

O suíço Roger Federer vai iniciar a defesa do título frente ao esloveno Aljaz Bedene, 51.º da hierarquia, podendo depois ter encontro complicados com o francês Richard Gasquet, o canadiano Milos Raonic, o argentino Juan Martin del Potro e o belga David Goffin.

O sorteio não foi favorável ao sérvio Novak Djokovic, que regressa à competição após seis meses de ausência devido a lesão, e poderá encontrar na segunda ronda o francês Gael Monfils, recente vencedor do torneio de Doha.

Djokovic, campeão por seis vezes no Open da Austrália, cinco das quais nos últimos sete anos, vai estrear-se na edição de 2018 frente ao norte-americano Donald Young.

No mesmo quarto do quadro de 'Djoko' estão os irmãos Zverev, Alexander e Mischa, o suíço Stan Wawrinka, campeão de 2014, e o austríaco Dominic Thiem, o número cinco do mundo, enquanto Federer está na mesma metade, podendo haver um confronto entre ambos nas meias-finais.

No quadro feminino, a grande ausente é Serena Williams, a campeã em título, que decidiu fica de fora, quatro meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, num torneio em que soma sete finais ganhas.

A romena Simona Halep, finalista vencida em Roland Garros em 2017 e 2014 e a quem ainda falta ganhar um Grand Slam, será a primeira cabeça de série no quadro feminino em Melbourne, e defrontará na primeira ronda a australiana Destanee Aiava, que recebeu um 'wild card'.

Halep está na mesma metade do quadro da espanhola Garbine Muguruza, terceira no 'ranking' WTA e campeã de Wimbledon.

A espanhola teve um sorteio difícil, num torneio em que terá na sua metade do quadro as antigas campeãs em Melbourne Maria Sharapova e Angelique Kerber, e Madison Keys, finalista do US Open em 2017.

O sorteio definiu ainda que Venus Williams, finalista derrotada em 2003 e 2017, pela sua irmã Serena, será a quinta pré-designada e inicia o primeiro torneio do Grand Slam do ano diante da suíça Belinda Bencic, que venceu a Taça Hopman, com Roger Federer.