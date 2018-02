Pub

O Olympiacos foi esta segunda-feira sancionado com a perda de três pontos no campeonato grego, em consequência da invasão de campo pelos adeptos do clube, após a derrota frente ao AEK Atenas por 2-1.

A liga grega de futebol sancionou ainda o clube com uma multa de 90 mil euros e a realização à porta fechada dos dois próximos jogos em casa, um dos quais o dérbi frente ao eterno rival Panathinaikos.

A perda dos três pontos deixará o Olympiacos no terceiro lugar com 40 pontos (soma 43), a sete pontos do AEK, segundo, e a nove do PAOK, líder do campeonato.

O clube de Pireu, no qual alinha o português André Martins, já anunciou que irá recorrer da sanção, recurso que tem efeitos suspensivos.

Em 04 de fevereiro, algumas dezenas de adeptos do Olympiacos invadiram o campo e entraram em confrontos com a polícia, depois de, em seis minutos, já no final da partida, o AEK ter marcado dois golos que inverteram o resultado e deram a vitória aos visitantes.