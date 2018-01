Pub

Acordo foi esta segunda-feira confirmado por ambos os clubes. Chileno ruma a Old Trafford e arménio ao Emirates, num negócio cujos valores não foram divulgados

Manchester United e Arsenal oficializaram esta segunda-feira a transferência de Alexis Sánchez do clube londrino para os red devils, tendo Henrikh Mkhitaryan seguido o caminho inverso, num negócio cujos valores ainda não foram divulgados.

Ao site oficial do emblema de Old Trafford, o avançado chileno de 29 anos disse estar "entusiasmado" por se juntar ao "maior clube do mundo", merecendo a aprovação de José Mourinho: "O Alexis é um dos melhores atacantes mundiais e ele vai completar o nosso muito jovem e talentoso grupo de avançados."

Já o médio arménio, também de 29 anos, confessou estar "muito feliz" e que jogar no Arsenal "é um sonho tornado realidade".