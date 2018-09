O veterano da Figueira vai à Liga Meo representar a terra

Francisco Costa é um wildcard atípico no Allianz Figueira Pro 2018 que arranca hoje na mais famosa onda da Figueira da Foz, o Cabedelo. Aos 39 anos, este especialista em robótica e automação venceu uma competição organizada pela Associação de Surf da Figueira da Foz (ASFF) e garantiu o convite para estar presente nesta terceira etapa da Liga Meo. "Atualmente, não faço competição, mas continuo a surfar muito graças às características do meu trabalho. Assim, há duas semanas participei no campeonato da ASFF e consegui o wildcard", conta Francisco Costa.

Mas como é que um profissional numa área tão exigente consegue tempo para manter "o surf no pé"? "Trabalho para uma empresa internacional que se dedica à construção de pipelines e gasodutos. A minha função é técnico de automação e robótica e como trabalho muito tempo no estrangeiro, tenho um calendário diferente: estou fora um mês a trabalhar 12 horas, sete dias por semana, e depois tenho um mês em casa. Na prática, passo seis meses de férias por cada seis de trabalho. E aproveito o tempo livre para surfar na Figueira ou fazendo viagens de surf", explica o licenciado pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, acrescentando: "Não sou profissional de surf mas é um bom emprego para um surfista."

Circunstâncias felizes que vão somar a anos de surf... e de competição. "Fiz durante muitos anos os circuitos de esperanças e apesar de nunca ter ganho nenhuma etapa, fiz várias finais. E depois de ter completado 18 anos, também competi no Nacional Open, ainda antes de existir ANS [Associação Nacional de Surfistas] e muito antes deste formato da Liga Meo."

Francisco Costa é um caso raro nos dias de hoje na Figueira, terra que vive um paradoxo surfístico curioso, conforme o próprio reconhece: "Atualmente, quase não existe surf de competição na Figueira. Porquê, não sei explicar bem, porque a minha geração e até a anterior tinham vários bons surfistas e competidores. Hoje temos o Ivo Cação, que surgiu com talento logo desde muito novo e teve a sorte de ter bons apoios. Foi para Lisboa treinar com o Miguel Ruivo [hoje selecionador nacional de Longboard] e teve condições para desenvolver as suas qualidades."

Mas o wildcard do Allianz Figueira Pro sublinha que não se trata apenas de "falta de apoios": "Penso que não existe, neste momento, uma cultura de competição no surf figueirense. Só assim se explica que um surfista de 39 anos como eu consiga vencer uma prova que dá acesso à Liga Meo. É certo que estou a surfar e em forma, mas não deixa de ser estranho."

E quanto às aspirações na etapa da terra? "Essencialmente divertir-me, dar o meu melhor e passar uma ou duas baterias. Não acredito que consiga muito mais que isso, sobretudo porque as previsões apontam para ondas muito pequenas. Também não me considero um surfista de ondas grandes mas... de metro e meio a dois e meio, é o tipo de mar que prefiro."

Francisco Costa é um surfista apaixonado, mas confessa que não segue muito as competições nacionais: "Infelizmente, não é habitual terem ondas boas em campeonatos, por isso não gasto muito tempo a ver as transmissões."

Confissão que não o impede, todavia de reconhecer a qualidade da atual Liga Meo e do seu elenco: "Aprecio alguns surfistas como o Vasco Ribeiro, o Miguel Blanco, que tive oportunidade de conhecer numa iniciativa de preparação para surf de ondas grandes, e o filho do João Antunes, o Afonso, que tem um surf muito bom para a sua idade. Mas não quero encontrar nenhum dos melhores. Gostava mesmo de passar um par de heats."