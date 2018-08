O último desafio a LeBron para igualar Jordan: jogar basebol

"O nosso desafio: se o 'King James' quer realmente igualar Michael Jordan, tem de passar uma época na Minor League Baseball. Escolhe os IronPigs este verão!": o apelo, com tanto de lunático como de mediático, foi feito através das redes sociais da internet e de um cartaz à beira da estrada. Os Lehigh Valley IronPigs, das ligas secundárias de basebol dos EUA, convidaram LeBron James a ingressar na equipa na próxima temporada, com uma motivação tentadora: se o que o move é tentar igualar "maior de todos os tempos", terá de se aventurar na modalidade como Michael Jordan fez.

Ultrapassar todos os registos da carreira de Michael Jordan, maior lenda da história do basquetebol, e tornar-se o verdadeiro GOAT (Greatest Of All Time) tornou-se o Santo Graal da carreira do extremo dos Cleveland Cavaliers nos últimos anos. Agora, com 33 anos e à beira do final de contrato e de ficar livre para assinar por qualquer equipa (free agent), LeBron recebe a mais inusitada proposta: imitar Jordan, que em 1994 passou uma curta temporada em duas equipas das ligas secundárias de basebol (Birmingham Barons e Scottsdale Scorpions).

"LeBron, se o teu objetivo é ser o maior de todos os tempos, há um buraco gigante no teu currículo, que te deixa um nível claro abaixo de Michael Jordan: uma temporada medíocre na Minor League Baseball. Se te juntares aos IronPigs e levares esta equipe ao título, só então ficarás à frente de Jordan no título de GOAT", argumenta a equipa dos arredores de Filadélfia, em comunicado.

Por agora, a prioridade do extremo será conquistar mais um anel de campeão da NBA, liga norte-americana de basquetebol - após os de 2012, 2013 (ambos pelos Miami Heat) e 2016 (pelos Cleveland Cavaliers). Os 'Cavs' continuam na corrida pelo título, tendo pela frente os Boston Celtics, na final da Conferência Este (a Oeste, enfrentam-se Golden State Warriors e Houston Rockets). Mas o apelo dos IronPigs fica feito: "Pega no bastão e bvem jogar na na Minor League Baseball. O nosso presidente, Kurt Landes, entra em contato contigo assim que período de free agency se iniciar". Cabe a LeBron James responder.