Surya Bonaly foi penalizada pelo salto, já que este estava proibido. Salto é feito foram de competições oficiais

É um salto que não se vê nos Jogos Olímpicos de Inverno e está mesmo proibido desde 1976: o mortal à retaguarda. Fazê-lo pode valer a desclassificação ou pelo menos custar alguns pontos. Mas há 20 anos, em Nagano, no Japão, a francesa Surya Bonaly quis arriscar.

Bonaly, que ganhou três vezes a prata nos campeonatos do mundo e foi cinco vezes campeã europeia, chegou ao Japão em 1998 com a consciência de que aquelas seriam as suas terceiras e últimas olimpíadas. Com a certeza de já ter perdido a hipótese de uma medalha, depois de ficar em sexto no programa curto, a francesa quis deixar a sua marca e fazer o salto que era a sua assinatura no gelo: um salto mortal à retaguarda, com a saída especial, aterrando num patim.

"Ilegal - mas assombroso", escreveu na altura o jornal Boston Globe. Bonaly foi penalizada pelo salto, já que este estava proibido, e acabou em décimo, mas hoje fala orgulhosamente daquele momento. "Queria fazer algo para agradar ao público, não ao júri. O júri não fica contente independentemente do que eu faça, e sabia que não tinha hipóteses porque toda a gente estava em tão boa forma", disse na altura.

Retirada há duas décadas, a francesa trabalha agora como treinadora nos Estados Unidos.

O salto mortal à retaguarda foi banido em 1976 pela International Skating Union e a primeira e última patinadora a executá-lo legalmente foi a norte-americana Terry Kubicka, numa competição naquele mesmo ano.

É usado em exibições de patinagem, embora a saída igual à de Bonaly seja mais rara.

