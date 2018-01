Pub

Portugal terá este ano três atletas a competir por equipas do World Tour feminino. "É uma geração entusiasmante", diz o líder federativo, mesmo ciente de que há muito para crescer

Pela frente há uma longa etapa - "com prémios de montanha de 3.ª, 2.ª e 1.ª categorias", como diz o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira -, mas elas já se fizeram à estrada. O ciclismo feminino nacional está a aventurar-se lá fora, por caminhos quase nunca trilhados: em 2018, vai ter três atletas a pedalar a nível internacional, entre as melhores do mundo. Maria Martins e Soraia Silva (reforços da equipa espanhola Sopela) juntam-se a Daniela Reis, que já competia no World Tour (pela belga Doltcini-Van Eyck).

Maria e Soraia lideram a geração que quer seguir o caminho de Daniela Reis (a primeira portuguesa a chegar ao World Tour) e afirmar em definitivo o ciclismo feminino nacional além-fronteiras. As jovens, de 18 e 19 anos (respetivamente), transferiram-se esta temporada da Bairrada para a Sopela (ex-Lointek): não vão receber salário e apenas se deslocarão para junto da equipa quando forem convocadas para estágios e provas, mas poderão ganhar experiência internacional, numa modalidade em que o profissionalismo ainda é privilégio de um grupo muito restrito de atletas. "Contámos com o apoio da federação, enviámos currículos e achámos que a Sopela era uma boa experiência para começar", conta, ao DN, Soraia Silva. "É, sem dúvida, mais um degrau que o ciclismo português subiu", acrescenta Maria Martins.

Daniela Reis, a competir desde a época passada pela Doltcini-Van Eyck (que, até aqui, se chamava Lares-Waowdeals), é a referência da nova geração que vai despontando em Portugal. "Ela, que foi às escuras lá para fora, é um exemplo. Nós, felizmente, já não temos de ir às escuras: temos a luz dela", resume Maria Martins. "Esforcei-me muito para isso. A vida lá fora não é fácil: temos de nos desenrascar sozinhos, mas isso faz-nos crescer. Se acabasse amanhã [a carreira internacional], já tinha valido a pena", garante a pioneira, que apenas recebe 250 euros por mês (mais o pagamento de todas as despesas na Bélgica) e compõe o orçamento com um trabalho sazonal numa padaria (entre outubro e dezembro, no período de defeso do calendário velocipédico).

Daniela Reis, de 24 anos, já cumpriu o sonho de completar a maior prova do World: o Giro Rosa (edição feminina da Volta à Itália em bicicleta, na qual foi 56.ª classificada em 2017). "O balanço é muito positivo. Nunca tinha feito uma prova de 10 dias/etapas e àquele nível. É o nível mais alto do ciclismo. Dei sempre o meu melhor. E, se há dois anos descolava à partida, agora isso já não acontece. Abri as portas para poderem ir mais atletas para o estrangeiro, ao mostrar que portuguesas são capazes", aponta.

Um problema de escala

Os sinais, a que se juntam os resultados na pista - disciplina onde Maria Martins se sagrou vice-campeã europeia de juniores em eliminação (2017) e scratch (2016) -, são positivos: "Esta geração da Daniela, da Maria e da Soraia é muito entusiasmante", afirma, ao DN, o presidente da federação, Delmino Pereira. Contudo, o dirigente também reconhece que é preciso evoluir bastante: "Tenho consciência das dificuldades e do que é preciso melhorar."

"Temos atletas de muito valor, mas é preciso puxar por elas", refere Daniela Reis. "Há uma margem enorme de evolução. É preciso muito apoio da federação, do público e de todos os envolvidos neste desporto", adiciona Maria Martins.

Delmino Pereira garante que a aposta da federação passa por isso mesmo: pelo potenciar das jovens ciclistas desde cedo. "A nossa política é de fomento da prática desportiva, boa orientação da formação, melhoramento dos quadros competitivos nacionais e desenvolvimento da seleção nacional", descreve. No entanto, com apenas 40 a 50 atletas federadas de escalão sénior, Portugal sofreu de "um problema de escala", que limita o calendário velocipédico feminino. "Realizamos a Taça de Portugal, com cinco etapas, e os campeonatos nacionais. Já tentámos fazer uma Volta a Portugal, mas o ciclismo feminino nacional ainda não tem maturidade e dimensão para uma prova desta envergadura. A escala é absolutamente decisiva para a afirmação de um pelotão", explica o líder federativo.

Na senda de Ana Barros

Essa escala foi também o que limitou a ascensão de Ana Barros, a maior lenda do ciclismo feminino nacional - e única a participar em Jogos Olímpicos (23.ª na prova de estrada em Atlanta 1996). "Ela era um talento bastante acima da média. Fez bons resultados em Mundiais e Jogos Olímpicos e, se tivesse tido oportunidade, teria feito uma grande carreira internacional. Não se proporcionou...", lamenta Delmino Pereira, ciente de que as jovens que agora se lançam na senda de Ana Barros "têm outros horizontes, pois o mundo abriu-se".

Aproveitando essa abertura, Soraia Silva diz que "ir para Espanha será bom para aprender a correr em equipa e integrar um pelotão internacional". "É importante subir um degrau de cada vez, de forma consolidada, para não regredir", acrescenta. E, cientes do mesmo, também Maria (ainda mais promissora em pista, a sua "paixão especial") e Daniela projetam um crescimento "passo a passo", sem apontar já a uma hipotética qualificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos (Tóquio 2020).

Afinal, a tal longa etapa, com várias contagens de montanha, ainda está muito no início. Mas o prémio da combatividade, pela igualdade de género, parece talhado para estas portuguesas. "Temos de fazer o nosso caminho, sem desistir, com seriedade e esperança de chegar mais longe", fixa Maria Martins. "Estamos a dar provas de que podemos ser tão boas como os rapazes", conclui Soraia Silva.