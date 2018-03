Pub

Abandonou o Standard Liège, onde era figura de proa, e rumou ao futebol chinês, onde se estreou com um golo ao serviço do Henan Jianye. Autor de 71 golos ao serviço de clubes estrangeiros nas últimas sete temporadas, só lamenta o esquecimento a que tem sido votado pelo selecionador nacional Fernando Santos

Teve uma estreia em grande, ao marcar no primeiro jogo ao serviço do Henan Jianye...

Fiquei muito feliz com a minha estreia, pois foi um golo que nos deu os primeiros pontos e trouxe-me confiança para esta longa e complicada caminhada. Fez-me lembrar a estreia pelo Standard de Liège, por isso espero que seja um bom prenúncio. Foi um lance à entrada da área, recebi a bola com o peito, rodei sobre o central, chutei em jeito com o pé esquerdo e tive a felicidade de marcar.

Como tem sido a adaptação à China?

O clima é melhor do que em Liège e o facto de já ter jogado em diferentes países facilita a minha integração. O mais complicado talvez tenha sido o jet lag nos primeiros dias... Aqui são mais oito horas do que em Portugal e o trânsito é caótico, para além de que os chineses são impacientes ao volante. Eu não desgosto da comida chinesa, mas confesso que tenho bastante saudades dos nossos pratos, se bem que tanto no hotel como no clube tenho gente que me cozinha quase tudo aquilo que quiser.

O que tem estranhado mais?

Ao pequeno-almoço comem de tudo e bastante, a nossa típica tosta mista para eles seria uma pequena entrada. E no trânsito vê-se constantemente todo o tipo de infrações, desde que lhes permitam ganhar uns minutos, já para não falar que aqui os semáforos ficam do outro lado do cruzamento e de ser habitual ver motos andar pelo passeio.

Já é reconhecido na rua? Como é a relação dos adeptos?

Sim, bastante. Somos apenas quatro estrangeiros a jogar no único clube de uma cidade que tem mais de oito milhões de pessoas. É o maior clube do distrito de Henan, onde vivem cerca de 100 milhões de pessoas. São poucos os que falam outro idioma além do chinês, mas sempre que fui abordado foram bastante simpáticos.

Qual é o objetivo coletivo para esta época? Acredita que pode ser o melhor marcador do campeonato?

Queremos garantir a manutenção o mais cedo possível e fazer um campeonato tranquilo. A nível desportivo é um projeto mais modesto do que os que tive anteriormente, por isso será praticamente impossível terminar no top dos melhores marcadores.

Ricardo Vaz Tê é seu companheiro de equipa. Passam muito tempo juntos?

Quando o Ricardo vivia no mesmo hotel onde estou, sim, inclusive chegámos a ir juntos para os treinos. Mas ele entretanto mudou para um apartamento e nesta altura só o vejo diariamente no centro de treinos. É um rapaz impecável que me ajudou bastante na minha chegada.

Tem duas filhas. A sua família irá juntar-se a si na China?

Sim, virá para cá quando eu tiver apartamento e escolas escolhidas. No entanto, provavelmente até 18 de maio, último jogo antes das férias, continuarei sozinho e a viver no hotel.

O campeonato chinês tem vários treinadores portugueses - Vítor Pereira, Paulo Sousa e Paulo Bento. Como é que tem visto o trabalho deles?

O Vítor Pereira [Shangai SIPG] é o que tem um plantel mais forte e o que melhor começou o campeonato. O grande objetivo da sua equipa é ser campeã. A fasquia do Paulo Sousa [Tianjin Quanjian] também está alta e passa por melhorar o terceiro lugar do ano passado, mas não será fácil. Já a equipa do Paulo Bento [Chongquing Lifan] tem os mesmos objetivos do que os nossos, mas começaram bem o campeonato e estão a ser uma agradável surpresa.

O que lhe disse Sá Pinto quando o informou que ia deixar o Standard?

A minha saída foi muito complicada. O mister Sá Pinto e o Olivier Renard [diretor desportivo] foram as primeiras pessoas do clube a saber que eu tinha possibilidade de sair. O Sá Pinto ficou incrédulo quando lhe disse que ia para a China e não queria que eu saísse, principalmente pela altura em que foi e pela importância que eu tinha na equipa. Tivemos uma longa conversa e entendeu. Para além de um excelente treinador, exigente e profissional, é um homem com carácter que aprendi a apreciar.

Tem sido goleador em todos os clubes mas não tem tido oportunidades na seleção. Pensa que merecia mais oportunidades?

Pelo que tenho feito nos últimos anos penso que merecia uma oportunidade tal como foi concedida a muitos outros, mas respeito sem mágoa as decisões do mister Fernando Santos. Ele tem feito um excelente trabalho e saberá o que é melhor para a seleção.

Acredita que ainda poderá estar no Mundial de 2018? Sabe se Fernando Santos está atento às suas exibições?

Eu sei que o mister Fernando estava atento e inclusive falava sobre mim com o Sá Pinto. A maior parte dos estrangeiros a jogar na China são internacionais e continuam a ser chamados, por isso eu continuarei a fazer o meu trabalho da melhor forma possível e, se um dia precisarem de mim, aqui estarei.

Até hoje teve sucesso em quase todos os clubes. A exceção foi o FC Porto. O que se passou?

O plantel do FC Porto dessa época tinha dois dos melhores marcadores que passaram pelo clube: o Falcao, que era indiscutível e teve um ano de sonho, e o Farías, que quando tinha oportunidade de jogar quase sempre marcava. Alinhávamos em 4X3X3, só com um ponta-de-lança, era complicado.

Foi treinado por Jorge Jesus em Braga. Como foram esses tempos?

Tinha e tenho boa relação com mister Jorge, foi ele quem apostou em mim e me ensinou muito do que sou hoje. Ele tem uma forma bastante peculiar de estar e quem o rodeia tem de saber lidar com isso. Concordo que por vezes ele poderia apostar mais em jovens talentos, mas tenho a certeza de que os prepara como poucos treinadores, apesar de não lhes conceder muitos minutos.