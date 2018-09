Arena Portugal vai crescer para receber mais adeptos esta quarta-feira

Uma operação relâmpago decorre no Terreiro do Paço, em Lisboa. O relvado da Arena Portugal, montada na Praça do Comércio, vai duplicar de tamanho praticamente de um dia para o outro. Os trabalhos começaram durante a noite de terça-feira e o objetivo é que tudo esteja pronto a tempo e horas do jogo Portugal - Marrocos, a ser transmitido amanhã, às 13 horas, no ecrã gigante onde os adeptos podem assistir a todas as partidas do Mundial.

Devido à grande afluência de público, na sexta-feira, durante o jogo de estreia da seleção portuguesa contra a Espanha, a Federação Portuguesa de Futebol, a Olivedesportos e a Câmara Municipal de Lisboa decidiram recuar 30 metros a área destinada aos convidados dos patrocinadores para dar mais espaços aos adeptos que, a partir de amanhã, passem pela Praça do Comércio para ver os jogos do Mundial.

E há outras novidades para os adeptos do Mundial, sobretudo para o que procuram fugir do sol numa praça que, até agora, não oferecia nem sequer uma sombra. A partir de hoje, na lateral da praça, há montados toldos montados para os adeptos que passarem por aqui.