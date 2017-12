Pub

Só quando for aberto inquérito se poderá enquadrar o caso como corrupção, tráfico de influência ou associação criminosa.

O que pode acontecer ao título conquistado pelo Benfica em 2015-16? E que futuro para as águias, e outros envolvidos, nas competições nacionais, caso sejam confirmadas as acusações de que são alvo (ver peça ao lado)? Estamos perante um ilícito de que tipo? Nesta altura são mais as perguntas do que as respostas e nem os advogados especialistas em direito desportivo, ouvidos pelo DN, se comprometeram com uma resposta quanto à matéria em causa, que pode ir da corrupção passiva e/ou ativa ao tráfico de influência e associação criminosa ou adulteração da verdade desportiva.

Para já é preciso aguardar que a Federação Portuguesa de Futebol peça à Liga que abra um inquérito às denúncias, em face das novas revelações, a exemplo do que fez no caso dos vouchers e dos e-mails, para conhecer os fundamentos da acusação.

No entanto, segundo o artigo 28.º do Regulamento Disciplinar, "nos casos de combinação, predeterminação ou alteração do resultado de um jogo em consequência de suborno, corrupção, coação, ou simples acordos (...) em que a infração integra uma alteração grave da verdade desportiva, a secção disciplinar poderá, independentemente das sanções que a cada caso corresponda, modificar o resultado do jogo viciado, nos termos e limites estabelecidos".

Sanções essas que vão desde a simples "repreensão" e "multa" até "à subtração de pontos na tabela", "perda do título na competição desportiva ou apuramento", "desclassificação", "descida de divisão" ou "exclusão das competições profissionais". Ou seja, o campeonato de 2015-16, apesar de homologado, poderia ser retirado na secretaria, em caso de condenação.

A pena mais gravosa é a prevista para punir a corrupção consumada no futebol e o abuso de influência consumado, com descida de divisão, e ainda uma multa (de 51 mil euros a 204 mil euros). Já a tentativa de corrupção é punida com a subtração de pontos (de cinco a oito) e multa entre os 51 mil euros e máximo de 102 mil euros.

Já neste ano, e depois do espoletar do caso Jogo Duplo, a Liga fez uma alteração ao regulamentos, relativamente aos casos de corrupção e viciação de apostas desportivas, onde se prevê penas pesadas para os agentes prevaricadores. Segundo a alteração, "os agentes serão impedidos de se inscrever, ser inscritos ou de, a qualquer título, exercer funções como agentes desportivos sob qualquer outra qualidade", caso estejam a cumprir qualquer suspensão relacionada com os delitos referidos. Sejam eles dirigentes, jogadores, árbitros...