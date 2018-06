Pub

Grupo liderado por Torres Pereira abordou atualidade leonina, após a destituição de Bruno de Carvalho.

A Comissão de Gestão do Sporting abordou o futuro do clube e da SAD, depois da destituição de Bruno de Carvalho, em Assembleia Geral, no passado sábado, com 71, 36 % dos votos.

Horas depois dessa AG, já este domingo, o grupo liderado por Torres Pereira reuniu para tomar as primeiras decisões e deliberou.

1) Congratular-se com a massiva participação, a qual deu expressão à mobilização em torno da defesa intransigente dos valores do clube;

2) Transmitir aos adeptos e sócios a sua determinação em contribuir para que desapareçam as sequelas e regresse a paz para o Sporting concentrar-se nos pesados desafios que tem pela frente;

3) Comunicar ao presidente da MAG a substituição do atual representante das ações tipo A do Sporting para o ex-presidente Sousa Cintra;

4) Concretizar as diligências em linha com a AG de ontem;

5) Convocar para a manhã de terça-feira uma reunião com funcionários e colaboradores para lhes transmitirmos a nossa confiança em prol dos verdadeiros interesses do Sporting.