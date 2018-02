Pub

Piloto português evitou colisão no Grande Prémio de Fórmula E no Chile

O piloto português Félix da Costa foi este sábado protagonista de uma manobra no Grande Prémio de Fórmula E no Chile que lhe valeu uma ovação do público presente. O momento, captado em vídeo, já está a tornar-se viral.

Félix da Costa estava já na fase final da sua prova quando, na abordagem a uma das curvas mais difíceis na pista, na capital Santiago, foi obrigado a ir em frente.

Tudo indicava que o embate nos rails seria inevitável. Mas o piloto português utilizou toda a curta escapatória para recuperar o controlo do carro de uma forma, no mínimo, impressionante.

Veja o vídeo:

No fim da prova, o piloto português da MS & AD Andretti reconheceu que tinha cometido um erro. "É algo que posso melhorar", disse.

A corrida desta "Fórmula 1 elétrica" foi ganha pelo francês Jean-Eric Vergne, da Techeetah, com o seu companheiro de equipa, o alemão André Lotterer, a ficar no segundo lugar. Em terceiro ficou o suíço Sebastien Buemi. Félix da Costa pontuou, tendo ficado no nono lugar.