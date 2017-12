Pub

Polvo Paulo já previu quem vai vencer o jogo entre FC Porto e Benfica no Dragão

Não é a primeira vez que um animal é colocado a adivinhar o resultado de um jogo, uma eleição ou uma nomeação. Mas, para lá da fiabilidade da previsão, o momento não deixa de ser divertido de observar.

Desta vez, o Sea Life do Porto decidiu pedir ao polvo Paulo que vive nas instalações - aludindo ao célebre polvo Paul que previa com exatidão os resultados da seleção alemã no Mundial de 2010 - que adivinhasse quem será o vencedor do clássico entre FC Porto e Benfica que se disputa esta sexta-feira no Dragão.

Confrontado com três caixas, cada uma identificada com o símbolo do FC Porto, Benfica e a palavra "empate", o polvo Paulo respondeu sem grande hesitação e "abraçou" com os tentáculos a caixa das Águias.

Resta saber agora se uma eventual vitória do Benfica confirma as capacidades de adivinhação do residente no Sea Life.