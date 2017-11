Pub

Peça é da autoria de um escultor sevilhano, que a fez a pedido do próprio filho, fã do jogador português. Está no museu do Real Madrid

Cristiano Ronaldo foi homenageado com um novo busto, que já foi colocado em exibição no museu do Real Madrid. Mas, ao contrário do que aconteceu com o primeiro busto de bronze do jogador, que foi inaugurado na cerimónia em que o aeroporto da Madeira passou a chamar-se Cristiano Ronaldo, este parece ser bem ao gosto dos fãs e adeptos.

A nova escultura foi colocada no museu dos madridistas no passado dia 2 de novembro, na presença do diretor institucional do Real Madrid, Emilio Butragueño, mas nem Ronaldo nem o presidente dos merengues conseguiram ajustar a agenda para assistir ao momento, indica o El Mundo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O autor do novo busto é um sevilhano, o escultor José Antonio Navarro Arteaga, de 52 anos, que foi notícia por estes dias em Espanha por ser o autor do monumento funerário da duquesa de Alba. E ainda que a especialidade do escultor sejam sobretudo estátuas religiosas, segundo a imprensa espanhola foi o próprio quem propôs o busto de Ronaldo ao Real Madrid, a pedido do filho, que é fã do futebolista português e terá ficado desalentado com as imagens que lhe chegaram de Portugal, do busto do jogador colocado na Madeira.

A única condição do escultor foi que a peça ficasse no museu do Real Madrid, pedido que foi aceite. O busto de bronze tem quase 90 centímetros de altura e pesa 60 quilos. O preço final da obra não foi revelado, mas o autor confessou que custou metade do preço da escultura feita para o túmulo da duquesa de Alba, cujo valor final ultrapassou os 100 mil euros.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.