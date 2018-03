Pub

De Gramido para o mundo, Ricardinho não é só o melhor do universo, é um garante do incremento da modalidade e há quem o veja mesmo como o melhor praticante da história do futsal

Era uma vez um miúdo de bairro, com ramela ao canto do olho e uma bola debaixo do braço. O miúdo chama-se Ricardo Braga, é conhecido como Ricardinho e com a mesma bola de que nunca se separava em Valbom subiu à elite, tornando-se um fenómeno a nível mundial, sendo hoje campeão europeu em título de seleções, por Portugal, e de clubes, ao serviço dos espanhóis Inter Movistar, além de ter sido considerado cinco vezes o melhor do Mundo.

Tudo começou aos 13 anos quando Ricardinho fez um golo num torneio e o Gramidense, através da treinadora Carolina Silva, conseguiu cativá-lo. "Fui buscar a carta dele a meio da época ao Gondomar, que nunca o tinha inscrito porque ele nunca treinava. Lá estava no futebol de 11 e nós inscrevemo-lo no futsal", diz ao DN Miguel Teixeira, ainda diretor do Gramidense. O presidente João Pereira recorda-se de um menino "franzino, mas fora de série a nível técnico que fazia coisas inacreditáveis". Ricardinho esteve três anos no Gramidense, um clube que se diz "diferente" e que "salvou miúdos que podiam ir por outros caminhos", realça Miguel Teixeira.

A conversa na cozinha

Ao fim de três anos, a treinadora é convidada pelo Miramar e com ela seguem a maior parte dos jogadores apesar de alguma contestação dos sócios do Gramidense.

O Freixieiro ainda chegou a tê-lo a treinar nas suas instalações, com 14 anos,mas o presidente Mário Brito não avançou. "Foi o pior erro da minha vida de dirigente", reconhece hoje. Para tentar remediar o erro, quando o Benfica já o tinha palavrado, Mário Brito foià casa de Ricardinho. "Parece que o estou a ver a ele, à mãe e ao pai na cozinha. A mãe é que mandava, o pai só assistia e ele foi para o Benfica", recorda.

"Pagámos ao Miramar 25 mil euros em 2002. Acho que ainda foi contos", revela Alípio Matos, coordenador da formação do Benfica e à época treinador do clube da Luz.

Mas a confirmar o que diz Carolina Silva na página seguinte, Alípio Matos fala em problemas de adaptação: "Ao fim de quatro meses queria ir embora. Não jogava muito, tinha saudades dos pais e dos amigos. "Mister quero ir embora, não estou feliz". Eu disse-lhe " Queres ir embora Ricardo? Se queres vais, mas aqui vais ser um ídolo. Vais cometer o maior erro da tua vida mas contrariado não te quero. Passados uns dias disse que ficava." Depois saiu da Luz para o Nagoya do Japão por 250 mil euros. "Diziam que o Salazar não deixou sair o Eusébio porque era património nacional, com Ricardinho devia passar-se o mesmo. Temos de sugar o Ricardinho como imagem do futsal, nem daqui por 50 anos aparece outro Ricardinho", explica Alípio Matos, que vê o esquerdino como o melhor do mundo "há dez anos e não há cinco como é considerado". E acrescenta. "Viu o Europeu? Já tivemos jogadores mais talentosos mas nunca ganhámos, quem fez a diferença foi ele", refere quem via Ricardinho ser no futebol "um Zivkovic ou um Cervi".

O melhor de sempre?

Orlando Duarte, primeiro selecionador a chamar Ricardinho, é esclarecedor. "Não tenho dúvidas que o Ricardinho é o melhor do mundo e se calhar o melhor de sempre que eu conheci. Ataca e defende como ninguém. Detesto jogadores que a atacar é a descer e a defender é a subir. É o expoente máximo de Portugal e da modalidade e merece tudo o que lhe está a acontecer", sustenta.

Estrela do prime time

No estrangeiro, Ricardinho é mesmo um fenómeno. "As pessoas não fazem ideia do que ele representa. Representa milhares de crianças, no fim do treino está toda a equipa no autocarro à espera dele. É uma loucura em países como Hungria, Polónia, Eslovénia. Aparecia em prime time nos telejornais da Eslovénia. Na Sérvia, há dois anos, então, foi inacreditável. É importante que a FPF e a UEFA tenham a noção do que isto representa para a dimensão da modalidade e para trazer mais praticantes", revela Orlando Duarte.

No entanto, para Daniel Sá, diretor-executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), é difícil quantificar a marca Ricardinho. Mas "em abstrato" o melhor do mundo estará "a seguir a Ronaldo e aos principais futebolistas, numa segunda linha com o motociclista Miguel Oliveira, o canoísta Fernando Pimenta e o saltador Nélson Évora".

Perante isto tudo, apesar dos 32 anos, Ricardinho pode pensar no pós-carreira. "Ele tem um restaurante com a mãe e um bar onde está o irmão. Quando terminar não sei se será treinador, manager ou diretor desportivo. Sendo um jogador de eleição e uma referência pode ver mais portas abertas, há várias alternativas", considera Pedro Dias, diretor da FPF responsável pelo futsal.

Até lá tem tempo para estreitar laços com o seu primeiro clube, o Gramidense, que vive com um orçamento de 10 mil euros/ano. "Para nós é uma honra que ele tenha começado aqui e nem costumamos falar à comunicação social. O Ricardinho sempre nos agradeceu e falou em nós. Ele não está em falta como nós não estamos . Verdade que nunca lhe pedimos apoio... pensamos que devia ser ele a perguntar "precisam de alguma coisa?"", sustenta o presidente João Pereira em pleno pavilhão da escola secundária de Valbom, onde tudo começou.

O sucessor está em Braga?

Ninguém o diz assumidamente mas Ricardinho e o selecionador Jorge Braz vêem em Tiago Fernandes... o novo Ricardinho. O jovem de 19 anos emprestado pelo Benfica ao Sp. Braga não se deixa levar pela comparação. "É cedo para dizer isso. Tenho parecenças; sou ala e gosto do um para um, mas Ricardinho só há um", assume Tiago que sempre teve o futsal "como prioridade". Paulo Tavares, o seu treinador, diz que Tiago "tem boa cabeça, gosta de aprender e tem talento". E assim se vai construindo o universo Ricardinho, já com um possível sucessor na forja.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.