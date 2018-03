Pub

BBC Sport do País de Gales fez um pequeno filme com as melhores frases do treinador português, que está a dar nas vistas em Inglaterra, dentro e fora de campo.

Carlos Carvalhal tem feito as delícias dos jornalista ingleses. Para além de ter tirado o Swansea dos lugares de despromoção na Liga inglesa e ter ganho a equipa como o Arsenal e o Liverpool, o treinador português tem dado que falar na imprensa pelas expressões que utiliza para falar de futebol, algumas delas tipicamente portuguesas como - "Meter a carne toda no grelhador".

No sábado, após a goleada ao West Ham, por 4-1, o treinador português era um homem feliz e explicou assim a grande exibição da equipa: "Fizemos o West Ham dançar e foi rock and roll."

Apenas mais uma de muitas frases que a BBC Sport do País de Gales resolveu juntar num pequeno filme sobre Carvalhal e que o Swansea partilhou nas redes sociais.