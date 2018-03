Pub

O britânico, que corre pelo quinto título mundial, é o alvo a abater no campeonato que arranca neste fim de semana na Austrália. Vettel e a Ferrari parecem cada vez mais próximos

Start your engines (liguem os vossos motores): o ruído dos carros pode não ser o mesmo de outrora - para desgosto dos fãs -, mas as expectativas ressoam bem alto no arranque de uma nova temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Este ano, "Lewis Hamilton é, sem dúvida, o alvo a abater", aponta, ao DN, Tiago Monteiro. Mas a época que se inicia este fim de semana, com o Grande Prémio da Austrália (corrida domingo, às 06.00 de Portugal continental), promete ser o maior desafio à supremacia até aqui exibida pelo piloto britânico e pela Mercedes: Sebastian Vettel e a Ferrari são os principais candidatos a derrubá-los.

Juan Manuel Fangio é o nome omnipresente nas antevisões da nova temporada de F1. O lendário piloto argentino, cinco vezes campeão mundial - 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957, ao serviço de Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari -, pode ser igualado por Hamilton (Mercedes) e Vettel (Ferrari). E logo no ano em que a Alfa Romeo está de regresso ao "grande circo", após 33 anos de ausência.

Da marca italiana, ainda numa fase muito embrionária do projeto que a une à Sauber, não se espera mais do que a luta pela fuga à cauda do pelotão. "Tentará não ficar em último lugar. Tem muito trabalho pela frente", anui Tiago Monteiro, último piloto português a participar no mundial de F1 (2006, pela Midland) e o único que conquistou um lugar no pódio (3.º no GP dos EUA de 2005, pela Jordan). Já quanto a Mercedes e Ferrari, as expectativas são bem maiores - com a Red Bull também à espreita.

Ao fim de quatro anos de hegemonia quase absoluta dos flechas de prata (ganharam 63 das 79 corridas desde o início de 2014), os cavallino rampante parecem cada vez mais próximos de desafiá-los - em 2017 já o ameaçaram, com o alemão Sebastian Vettel a ganhar cinco corridas. A Ferrari destacou--se nos (escassos) testes de pré--temporada, com a Mercedes mais interessada em simular situações de corrida e testar a durabilidade de seu motor. Logo, fazer prognósticos certeiros parece quase impossível. "A pré-temporada foi muito curta e afetada pelas condições climatéricas. Não dá para fazer uma leitura fácil desses resultados", afirma Tiago Monteiro.

Certo é que Hamilton, de 33 anos, parte na frente: campeão em 2008, 2014, 2015 e 2017 (só deixou escapar o título de 2016 para o colega Nico Rosberg) e vencedor de 40 Grandes Prémios nos últimos quatro anos, o piloto britânico é mesmo "o alvo a abater", como diz Tiago Monteiro. E o britânico põe a fasquia alta: quer vencer com os adversários ao melhor nível. "Espero que estejamos todos [Hamilton, Vettel, Verstappen e Alonso] na luta. Quero vencê-los quando estão na melhor forma", apontou, ao perspetivar a nova época.

"Mercedes já foi mais superior..."

No entanto, com uma nuvem de incerteza ainda a pairar sobre a nova McLaren, de Fernando Alonso (agora com motor Renault), as contas devem mesmo passar "pelos suspeitos do costume: Hamilton, Vettel, e um dos [pilotos da] Red Bull, talvez com uma pequena vantagem para Max Verstappen", elenca Tiago Monteiro. "A Mercedes já foi mais superior às outras equipas do que é atualmente. Em 2017, Ferrari e Red Bull aproximaram-se bastante e vão continuar a fazê-lo", afirma o piloto português, que este ano vai voltar a competir, ao serviço da Honda, no campeonato mundial de carros de turismo (agora WTCR), mas ainda não sabe se estará em condições físicas de competir na estreia, a 8 de abril, em Marrocos.

Sebastian Vettel (campeão em 2010, 2011, 2012 e 2013, ao serviço da Red Bull) assume a ambição de devolver a Ferrari aos títulos, que escapam à scuderia desde 2007. "A Mercedes é favorita, mas nós podemos estar perto, muito perto, bem mais perto do que estivemos no ano passado", diz o piloto alemão, de 30 anos.

De resto, com Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Räikkönen (Ferrari) limitados aos estatutos de n.º 2 das respetivas equipas, o holandês Max Verstappen e o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) são os principais candidatos a intrometerem-se no duelo pela liderança do Mundial. No entanto, a discussão não fica por aí.

Halo: "um grande passo"

Numa época sem grandes mexidas no grid - os estreantes Sergey Sirotkin (Williams) e Charles Leclerc (Sauber) são as únicas alterações nas equipas em relação à grelha de partida do último Grande Prémio de 2017 -, prevê-se uma luta animada entre as escuderias outsiders da luta pelo título. "A Force India já foi a principal dos últimos anos e continua a crescer. A Renault, com as alterações, pode surpreender. A McLaren desperta-me grande curiosidade, pelo novo motor Renault. E a Haas continua a evoluir (foi a surpresa dos testes de pré--época)", refere Tiago Monteiro.

Tanta competitividade é mais aplaudida pelos fãs do que as alterações técnicas nos carros - foi proibida a "barbatana" na traseira do carro e introduzido um halo (dispositivo de proteção da cabina, com três barras de titânio, para aumentar a segurança do piloto em caso de acidente). "Há sempre críticas por causa do desenho das asas, dos narizes, dos sons [os motores já não rugem como antigamente]", relativiza Tiago Monteiro. "O halo não é a coisa mais bonita mas não tenho dúvidas de que é necessário. É um grande passo a nível de segurança", sublinha o piloto português.

Depois, faltará saber se a outra queixa dos adeptos - a monotonia dos últimos anos, na luta pelos lugares da frente (com a supremacia de Hamilton e da Mercedes) - se mantém. "A imprevisibilidade é boa para o espetáculo, mas, mais do que a competitividade na frente, as pessoas querem mais emoção: corridas mais interessantes e menos estratégicas. Ninguém se vai importar que Hamilton continue a ganhar, se for uma corrida com 50 ultrapassagens", conclui Tiago Monteiro. Ninguém, exceto os outros pilotos, claro: para eles, o britânico e a Mercedes vão continuar a ser o alvo a abater.