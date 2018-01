Pub

Posteriormente irá emitir um parecer sobre a bancada do estádio

O Estoril Praia confirmou esta terça-feira que o LNEC irá proceder a uma nova visita técnica à bancada do estádio António Coimbra da Mota antes de emitir um parecer sobre a infraestrutura em causa.

"O jogo Estoril Praia-FC Porto, referente à 18ª jornada da Liga NOS, que foi interrompido na noite de segunda-feira, será retomado dia 21 de fevereiro, com hora prevista para as 18 horas, sendo esta uma possibilidade que carece de validação final da UEFA, dada a existência de jogos das competições europeias nesse dia. A decisão da data foi tomada pela Liga Portugal, tendo em conta todas as condicionantes de calendário, após uma reunião com o Estoril Praia e o FC Porto, que decorreu na manhã desta terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota.

O reagendamento deste encontro foi antecedido de outro encontro entre a Liga Portugal, o Estoril Praia e o FC Porto, com representantes da Câmara Municipal de Cascais, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da GNR, e da empresa construtora da bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota, durante o qual foi efetuada uma primeira visita à referida bancada.

O LNEC irá proceder a uma visita técnica com vista à emissão de um parecer preliminar sobre a infraestrutura, que será dado até final da presente semana", lê-se em comunicado