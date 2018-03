O líder perfeito e reservado que gostava de arquitetura

Pub

Formado no Milan, Davide Astori destacou-se no Cagliari e representou 14 vezes a seleção italiana. Hoje ia renovar contrato com a Fiorentina.

Davide Astori, 31 anos, era um líder respeitado e um homem com um grande coração, características que o tornaram capitão de equipa da Fiorentina, clube que representava desde 2015. O defesa central construiu uma carreira assinalável e chegou à seleção italiana com Cesare Prandelli, em 2010, estreando-se num particular com a Costa do Marfim, numa altura em que era considerado um dos melhores jogadores do Cagliari. No total representou a azzurra em 14 ocasiões e marcou um golo, de penálti, frente ao Uruguai, na Taça das Confederações de 2013, no Brasil.

Astori nasceu em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo. Aos 13 anos deixou os jogos com os amigos na rua e passou a representar o Ponte San Pietro, clube-satélite do AC Milan. Habilidoso e cumpridor, em 2001 foi convidado para integrar os escalões de formação do poderoso clube de Milão, onde permaneceu até 2006. Sem espaço nos rossoneri, foi sendo sucessivamente cedido a clubes de menor dimensão - Cremosene e Pergolettese. Até chegar ao Cagliari, clube pelo qual se estreou na I Liga italiana em 2008 e onde se tornou um símbolo durante os seis anos em que representou o clube.

O seu sonho sempre foi jogar no principal campeonato italiano e por isso em 2012 recusou uma importante proposta financeira do Spartak de Moscovo, numa altura em que o seu nome chegou também a ser ventilado para o Manchester United que procurava um substituto para Rio Ferdinand.

Em 2014 deu o salto para a AS Roma, por empréstimo do Cagliari. E, quando os romanos se preparavam para o adquirir a título definitivo, um volte-face de última hora levou-o até à Fiorentina, emblema pelo qual assinou por quatro temporadas e foi designado capitão no início desta época. No total realizou 289 jogos na I liga italiana, 16 na Liga Europa e dois na Champions (ambos em 2014, na Roma).

Carlos Freitas, o português que é diretor desportivo da Fiorentina, lembrou "um homem de verdade, daqueles que se encontram poucos na vida de hoje, educado, gentil e de personalidade forte".

Casado com a modelo italiana Francesca Fioretti, de 33 anos, o casal tinha uma filha de 2 anos, Vittoria. Numa sentida homenagem ontem nas redes sociais, Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus e da seleção italiana, lembrou o carácter do jogador. "Querido Asto, raramente expresso publicamente o que penso acerca das pessoas, porque sempre acreditei que a beleza das relações, o respeito mútuo e o afeto, não deviam ser explorados nem usados por pessoas que não têm a delicadeza de respeitar tais ligações. No teu caso, estou a abrir uma exceção, porque tens uma mulher jovem e familiares que estão a sofrer, mas especialmente uma filha pequena, que merece saber o que o pai era, em todos os aspetos, uma pessoa perfeita. Uma grande pessoa que era a imagem dos valores de um mundo passado, que valorizava o altruísmo, a elegância, a educação e o respeito pelos outros", escreveu.

Davide tinha outras paixões para além do futebol. "Interessa-se muito por arquitetura. É uma pessoa tranquila e reservada. Sente-se bem com os velhos amigos. Também é apaixonado por tecnologia e música. Já o futebol é algo que é de família", contou o irmão Marco há poucos meses. Ironia do destino, Astori ia hoje prolongar o contrato com a Fiorentina, segundo confidenciou Andrea Della Valle, presidente dos viola: "É uma enorme tragédia. Esta segunda-feira ia renovar o contrato para terminar a carreira com esta camisola. Agora parece fácil elogiá-lo. Mas o Davide tinha grandes qualidades humanas. Era uma pessoa especial."

As manifestações de pesar chegaram de todo o mundo, da FIFA e da UEFA, passando pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Federação Portuguesa de Futebol e pelos três grandes portugueses, Benfica, Sporting e FC Porto. Também o ex-jogador Nuno Gomes, que representou a Fiorentina de 2000 a 2002, publicou uma nota de condolências no Twitter do clube italiano: "RIP Davide Astori."