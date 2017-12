Pub

Portugal enfrenta Espanha, Marrocos e Irão - um grupo "muito difícil", avisa Fernando Santos, apesar do favoritismo da seleção

Está marcado o primeiro jogo grande do Mundial 2018 (um dia depois do anticlímax da abertura Rússia--Arábia Saudita): Portugal e Espanha vão enfrentar-se a 15 de junho, em Socchi, na partida mais sonante da primeira fase. A poderosa equipa roja (6.ª do ranking da FIFA) foi a fava que saiu à seleção nacional (3.ª), ontem, logo no início do sorteio do Campeonato do Mundo de futebol - que decorreu no Palácio do Kremlin, em Moscovo (Rússia). No fim, os brindes Irão (32.º) e Marrocos (40.º) completaram o grupo de todos os reencontros.

Há muita memória para desfiar no cruzamento de seleções que se começou a formar quando Nikita Simonyan, velha glória futebolística da União Soviética, tirou a bola que meteu Portugal para o Grupo B do Mundial 2018. Espanha, Irão e Marrocos são adversários que a equipa das quinas já enfrentou na competição - nem sempre com sucesso. E todos têm, em campo ou no banco, velhos conhecidos do futebol português.

A par da espanhola, a seleção lusa parte como clara favorita à passagem aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo (que vai decorrer na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho de 2018). No entanto, o selecionador nacional, Fernando Santos, não embarca em facilitismos. "Obviamente, Portugal, tem de assumir a sua parte de responsabilidade e favoritismo, quando se olha para um grupo destes. Mas, quando o lemos com outra atenção, percebemos que vai ser um grupo muito difícil", afirmou o técnico, avisando que o resultado do sorteio pode ser "muito enganador". "É preciso olhar para este grupo de uma forma diferente daquela que à partida se poderia olhar", sublinhou.

"CR7 espera-nos na Rússia"

Na verdade, a seleção nacional ficou a saber que não terá caminho facilitado a partir do momento em que conheceu o primeiro adversário do torneio. No dia da celebração do 377.º aniversário da Restauração da Independência portuguesa, após 60 anos de união ibérica sob domínio espanhol, o destino marcou um novo duelo entre os países vizinhos. Depois do Mundial 2010 - vitória roja, por 1-0, nos oitavos-de-final -, a antiga campeã da Europa (2008 e 2012) e do mundo (2010) volta a cruzar-se com a equipa das quinas. Do lado de cá, estará uma mão--cheia de jogadores da liga espanhola, encabeçada pela superestrela Cristiano Ronaldo ("CR7 espera--nos na Rússia", titulava ontem o diário desportivo Marca); do de lá, o selecionador Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto (e eventualmente, Iker Casillas, guarda-redes da equipa portista). "Espanha é uma das favoritas a vencer o Campeonato do Mundo - não o digo hoje, porque vou enfrentá-la, tenho-o dito sempre", notou Fernando Santos, depois de fazer um ar circunspeto quando Diego Maradona mostrou o papelinho que colocou a seleção roja no Grupo B.

"O Portugal-Espanha é um jogo muito importante, que pode marcar" o destino da seleção nacional na competição, frisou o treinador. No entanto, depois dessa prova de fogo, a equipa das quinas terá dois desafios teoricamente bem mais acessíveis, contra Marrocos (a 20 de junho, em Moscovo) e Irão (a 25, em Saransk): duas nações futebolísticas sem grande palmarés nem estrelas sonantes. "Duas equipas que acabaram invictas os seus grupos" de qualificação para o Rússia 2018, preferiu relevar Fernando Santos.

Marrocos, do luso-marroquino Manuel da Costa (nascido em França e internacional sub-21 por Portugal), do ex-benfiquista Mehdi Carcela (e, hipoteticamente, de Labyad e Taarabt), está de regresso ao Campeonato do Mundo após 20 anos de ausência. O país vizinho (separado de Portugal pelo Atlântico) só por uma vez chegou aos oitavos-de-final do torneio. E foi à custa da equipa portuguesa: venceu-a por 3-1, na 3.ª e última jornada da fase de grupos da edição de 1986, deixando-a pelo caminho.

"Marrocos pôs fora a Costa do Marfim (que está muitas vezes presente na fase final) e conseguiu-o sem derrotas nem golos sofridos", alertou Fernando Santos. É uma seleção que tem muitos futebolistas "que jogam na Europa, e até alguns que passaram por Portugal", acrescentou o técnico.

Quanto ao Irão - que nunca passou da fase de grupos e apenas ganhou uma partida em quatro participações no Mundial (Portugal bateu-o por 2-0, em 2006) - merece igual respeito do selecionador, até por ser dirigido pelo português Carlos Queiroz. "É um treinador que conhece muito bem Portugal e que tem feito um excelente trabalho à frente do Irão", destacou Fernando Santos, notando nos últimos anos um "crescimento claro", da equipa asiática - de que poderá fazer parte Amir Abedzadeh, guarda-redes do Marítimo (como Alireza Haghighi, que também passou pela I Liga).

De resto, apesar do respeito exibido por Fernando Santos, a Portugal "compete fazer o que tem feito, que é procurar vencer cada jogo". Se cumprir a obrigação, a seleção nacional passará aos oitavos-de-final - onde terá pela frente o 1.º ou o 2.º do Grupo A (hipoteticamente, Uruguai ou Rússia). Depois, poderá encarar, eventualmente, França (C) ou Argentina (D). Mas estará livre de Brasil (E), Alemanha (F), Bélgica (G) e Polónia (H) até às semifinais.