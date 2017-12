Pub

Guardião subiu à área e no último segundo, após livre, voou de cabeça para o 2-2 sobre o AC Milan. André Silva ficou no banco

"Uma facada teria sido menos dolorosa do que este golo". Foi assim que Gennaro Gattuso, que se estreou ontem no comando técnico do AC Milan, descreveu o golo do empate do Benevento, no último segundo, marcado pelo guarda-redes. Alberto Brignoli entrou mesmo para a história do emblema que esta época joga pela primeira vez a Serie A, garantindo o primeiro ponto da sua equipa ao final de 15 jornadas.

O jogo de ontem, em Benevento, começou praticamente como todos os outros da equipa da casa esta temporada: a perder. Aos 38" Boaventura colocava a equipa de Gattuso na frente do marcador. O ex-internacional italiano começava com o pé direito e sem André Silva no onze (não chegou sequer a enrar).

Alberto Brignoli ainda evitou que a desvantagem se alargasse até final do primeiro tempo, mas quem assistia à partida jamais pensou que o Benevento conseguisse estragar a festa de Gennaro Gattuso. Tudo porque os rossoneri estavam melhor, criavam ocasiões de golo e depois, sobretudo, porque perder era mais do mesmo para a formação da casa, que somava por 14 derrotas os jogos realizados na Serie A.

Um golo de George Puscas, avançado do Inter de Milão emprestado ao Benevento, aos 50", contudo, deu alguma emoção à partida . Empolgavam-se os adeptos e os próprios jogadores acreditavam que o primeiro ponto estava ao alcance. E nem mesmo o 2-1 para o AC Milan, aos 57", fez ruir as esperanças da equipa da casa.

Pressionaram, tentaram, remataram, mas o setor atacante do Benevento não conseguia materializar algum ascedente nos derradeiros 30 minutos de jogo, onde o AC Milan já controlava mais a partida do que tentava propriamente dilatar a vantagem, até porque a partir dos 75" jogaram com menos um por expulsão de Romagnoli.

Parecia que o resultado estava feito, mas alguns ainda acreditavam, como o guarda-redes Alberto Brignoli. O guardião emprestado pela Juventus ao Benevento pediu para subir à área aos 90+5" e na sequência de um livre para a área voou mais alto que todos e cabeceou para dentro da baliza. Era o delírio e o primeiro ponto estava conquistado ao final de 15 jornadas.

"Pensei que estávamos no minuto 90+5 e que nada tínhamos a perder. Fui lá, saltei e fechei os olhos. Foi mais um mergulho à guarda-redes do que à avançado. Mas já merecíamos isto, perdemos muitos jogos também nos derradeiros segundos", disse Brignoli no final da partida.

Já Gennaro Gattuso era, obviamente, a imagem de desilusão. "Posso dizer que dói. Uma facada teria sido menos dolorosa do que este golo. vamos lamber as feridas para depois trabalhar no sentido de melhorar os níveis físico e mental. Não posso recriminar os meus jogadores por o que quer que seja que aconteceu ", referiu o ex-internacional italiano.

Inter de Milão isola-se na frente

Dois anos depois, o Inter de Milão voltou ontem à liderança isolada da Serie A, isto após um triunfo caseiro por 5-0 sobre o Chievo, aproveitando da melhor maneira da derrota na véspera do Nápoles diante da Juventus.

Com o internacional português João Mário a titular e a cumprir os 90 minutos, o que já não acontecia desde a visita ao Crotone, em setembro último, a grande figura do encontro foi o croata Perisic, autor de três golos. Os restantes foram da autoria de Icardi e Skrinniar.