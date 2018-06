Pub

Alan Shearer diz que penálti contra Portugal foi uma "farsa" e chama "louco" ao árbitro. Espanhóis, que sofreram para conseguirem empatar com Marrocos, dizem que Portugal se apurou mostrando "muito pouco futebol".

Imprensa espanhola critica a qualidade de jogo portuguesa até ao momento e diz que o Irão acabou por ficar próximo de um apuramento histórico. Media em língua inglesa, mais moderados, lembram que Portugal controlou a maior parte do jogo e questionam o videoárbitro no penalty que deu o empate ao Irão

BBC One - Alan Shearer

"Farseiro. Caótico"

"O árbitro é um tipo com muita sorte. Se o Irão tivesse marcado no fim teria sido o caos absoluto. Como é que alguma vez poderá ele ter pensado que aquilo [o lance que deu o empate ao Irão] era penálti? Se ele pensa que aquilo é uma mão na bola deliberada, ele é louco. Não era mão deliberada de forma nenhuma. [Uma decisão destas] transforma o jogo numa absoluta farsa".

Marca.com

"A surpresa esteve próxima de acontecer e o Irão ficou a um golo de alcançar uma qualificação histórica para os oitavos de final mas ficou com o mel nos lábios. No final, Portugal, com muito pouco futebol, passou como segundo classificado e vai enfrentar o Uruguai e a Espanha a anfitriã Rússia"

As. com

Portugal voltou a ser vulgar, sem futebol nem equilíbrio, apesar de uma pequena revolução empreendida por Fernando Santos, com três mudanças no onze titular (...) Ao astro português [Cristiano Ronaldo] desta vez não saiu absolutamente nada"

CNN

"Portugal deixou fugir a liderança do grupo nos minutos finais do seu jogo quando um penalty nos descontos valeu ao Irão um empate com os campeões da Europa"

The New York Times

"Depois de controlar a maior parte do jogo, Portugal suou por alguns tardios momentos nervosos antes de avançar para a segunda ronda do Mundial (...) No papel, este jogo foi inteiramente de Portugal. Completou 508 passes contra os 131 do Irão, por exemplo"

France Football

"Apesar de ter estado durante muito tempo metido no resultado, Portugal acabou encostado pelo Irão (1-1) e classificou-se para os oitavos de final no sofrimento".

Fifa.com

"Mais uma Montanha Russa"

"Não pela primeira vez na Rússia, e parece seguro dizer que não terá sido a última, um golo tardio transforma um jogo num drama de dar cabo dos nervos a todos os envolvidos. Portugal levou a melhor, mas foi por muito pouco"

Globo

"Só deu VAR...Ah, e Portugal nas oitavas"

"Quem viu o primeiro tempo não esperava tanta emoção na reta final. Só o golaço de Quaresma, em chutaço de trivela, salvou a primeira etapa. No segundo tempo, houve de tudo. O VAR acabou sendo o grande personagem"