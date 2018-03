Pub

O DN foi à Praia do Norte, na Nazaré, e apanhou boleia de Garrett McNamara e Hugo Vau para o sítio onde surfaram as maiores ondas da história.

O norte-americano viu o recorde homologado em 2011 nos 23,8 m; o português espera que um júri decida se em janeiro surfou acima desta altura. Viagem às sensações do surf que começou num barco a fazer pões e travagens a fundo, continuou em motas de água muito para além da rebentação e por entre as rochas, terminou numa prancha a todo o vapor a abrir alas no mar, cujos pormenores serão contados na edição do DN de domingo, no suplemento Mais Desporto. Ondas bem mais pequenas, mas com muito vento e agitação marítima. A experiência foi organizada pela Mercedez-Benz, patrocinadores dos dois desportistas e que também montou arraias na Nazaré, agora mais dedicados ao público jovem.