O dia em que Jesus pode voltar a inclinar a Segunda Circular

Jorge Sousa no Marítimo-Sporting e Fábio Veríssimo no Benfica-Moreirense

Em 2009, depois de quatro temporadas consecutivas em que não só viu o FC Porto acumular um tetracampeonato como ficou sucessivamente atrás do Sporting da era Paulo Bento - algo que então aconteceu apenas pela segunda vez na história do campeonato (mais de 50 anos depois do tetra leonino, entre 1950 e 1954) -, Luís Filipe Vieira resolveu apostar em Jorge Jesus para devolver o Benfica ao topo do futebol português.

JJ não só fez o Benfica regressar de imediato aos títulos como inclinou fortemente para o lado da Luz a relação de forças na Segunda Circular, dando início a uma supremacia benfiquista sobre o Sporting, na tabela classificativa, que se prolonga há oito épocas consecutivas, um período historicamente longo que só tem paralelo entre a segunda metade da década de 1980 e a primeira de 1990 - aí, o Benfica conseguiu ganhar o campeonato particular da Segunda Circular durante nove temporadas consecutivas, de 1985-86 a 1993-94.

Agora, ironicamente, está nas mãos de Jorge Jesus (e dos seus jogadores) voltar a inverter essa relação de forças, à terceira época no Sporting. Foi por isso que Bruno de Carvalho o foi buscar no verão de 2015 ao rival da Luz, numa jogada ousada como há muito não se via entre os rivais. Esteve quase a funcionar logo à primeira, mas o Benfica vencedor que o próprio Jesus solidificara ao longo de seis temporadas conseguiu resistir, nas mãos de Rui Vitória.

Hoje, o técnico leonino está a 90 minutos de voltar a deixar a sua marca na rivalidade histórica entre os dois gigantes lisboetas. Com as duas equipas empatadas a 78 pontos na tabela, o Sporting, graças ao confronto direto (1-1 na Luz e 0-0 em Alvalade), parte em vantagem para poder garantir um potencialmente milionário segundo lugar nesta última jornada da Liga 2017--18, bastando-lhe para isso vencer, na Madeira, o Marítimo (a partir das 18.00), independentemente do que o Benfica fizer em casa com o Moreirense - mas tem mais cenários possíveis, com uns 63% de probabilidades do seu lado (ver quadro).

Numa época em que o anunciado aumento de prémios da Liga dos Campeões torna ainda mais importante a obtenção do segundo lugar no campeonato - em jogo podem estar cerca de 25 milhões de euros para o Sporting e 43 milhões para o Benfica, verbas a que terão direito com o apuramento para a Champions -, a marca de Jorge Jesus sairá naturalmente reforçada na história da relação de forças entre águias e leões, caso o Sporting ganhe hoje no Barreiros. Pelo contrário, se falhar, pela terceira época consecutiva em Alvalade, permitirá ao Benfica igualar a melhor série histórica de nove campeonatos seguidos à frente do rival.

Al Hilal e os recados de Bruno

Atendendo aos sinais dos últimos tempos, esta pode até ser a derradeira oportunidade para Jorge Jesus voltar a inclinar o tabuleiro da Segunda Circular. No dia de ontem, circularam informações de um possível acordo com o clube saudita Al-Hilal para a próxima temporada, que mereceu uma resposta do técnico em conferência de imprensa (ver texto ao lado), lembrando que tem mais um ano de contrato.

Mas, mais do que isso até, voltou a haver uma estranha troca de mensagens públicas entre o técnico e o presidente Bruno de Carvalho, a fazer transparecer algumas fricções numa relação que terá sido afetada pelos célebres episódios pós-Madrid - ainda ontem foi lembrado de parte a parte o post de Facebook do pai do presidente com críticas a Jesus; e Bruno de Carvalho deu uma entrevista ao Expresso na qual deixa algumas indiretas à liderança do técnico.

Do lado do Benfica, que recebe o Moreirense, também o futuro de Rui Vitória, que igualmente já viu o seu nome associado ao Al-Hilal, pode estar dependente do desfecho da luta de hoje pelo segundo lugar, apesar de o técnico ter reiterado ontem que tenciona estar mais dois anos na Luz. Seja como for, o que parece seguro é que os últimos 90 minutos deste campeonato prometem deixar consequências duradouras na Segunda Circular.