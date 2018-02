Pub

Atleta jamaicano, que já disse sonhar em jogar a sério no Manchester United, contenta-se por agora fazer um jogo de solidariedade com outras estrelas.

O anúncio prometido por Usain Bolt para hoje de que revelaria o clube de futebol pelo qual teria assinado um contrato revelou-se afinal uma jogada de marketing para revelar a sua participação numa equipa de estrelas que fará um jogo de solidariedade em favor da Unicef britânica, no estádio do Manchester United.

O atleta jamaicano que já disse ter um sonho de jogar a sério em Old Trafford, na equipa treinada por José Mourinho, vai ter de se contentar, por enquanto, em subir ao palco dos seus sonhos para um jogo amigável de estrelas, incluindo o cantor britânico Robbie Williams.

"Entusiasmado por anunciar que vou jogar no "Soccer Aid" para a Unicef do Reino Unido, em Old Trafford, no domingo, 10 de junho. Garante que estás pronto, Robbie Williams", avisa Usain Bolt no vídeo lançado esta terça-feira de manhã. É o cantor que revela que o jamaicano será o capitão da equipa. "Tu podes correr, mas não te podes esconder", diz-lhe Williams. "Fica-te pelas canções e deixa o futebol comigo", replica Bolt.

Ontem, o atleta - que se retirou das pistas em 2017 - tinha usado as mesmas redes sociais para anunciar que hoje revelaria por qual clube de futebol já tinha assinado. Tratou-se afinal de uma meia verdade usada para anunciar este jogo de caridade.