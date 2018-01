Pub

Uma equipa amadora, com a essência de outros tempos, chegou aos quartos-de-final. Esta é a história do Caldas

Nas Caldas da Rainha não há futebolistas profissionais, investidores, sociedades anónimas desportivas ou outras manifestações do futebol moderno: há jogadores, treinadores e dirigentes amadores, quase todos filhos da terra e fruto da formação do clube, a viverem por estes dias "os momentos desportivos das suas vidas" - como diz o técnico principal, José Vala. Quase sem se dar por isso, o Caldas Sport Clube apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal, pela segunda vez na história (a primeira foi em 1956): recebe o Farense, amanhã, às 18.00, com vontade de continuar a festa no Campo da Mata, o seu mini-Jamor.

Esta é a história de um clube à moda antiga, que faz da estabilidade o seu maior trunfo. Uma equipa distante dos tempos áureos (quatro épocas na 1.ª divisão, de 1955-56 a 1958-59), mas que resiste nos nacionais há 49 épocas consecutivas - luta pela manutenção na série D do Campeonato de Portugal -, à espera de uma chance para voltar à ribalta. A oportunidade surgiu agora: depois de eliminar Arouca e Académica, da II Liga (ambos no desempate por penáltis), o Caldas chegou aos quartos-de-final da prova-rainha do futebol português. Pela frente, terá o Farense (série E do Campeonato de Portugal), garantido que, pela primeira vez desde 2002 (Leixões), um emblema do terceiro escalão irá às meias-finais da Taça de Portugal.

"Para quem eliminou duas equipas da II liga, era falta de ambição não pensar em eliminar o Farense. Vai ser extremamente difícil: estamos a falar de uma equipa completamente profissional, que quer voltar à II liga. Mas nós queremos ter mais dois momentos inesquecíveis [com a passagem às meias-finais, a duas mãos, contra Rio Ave ou Desportivo das Aves]", aponta, ao DN, o treinador do Caldas, José Vala. A ambição é natural. Mas, além do "orgulho por ter atingido este patamar", os últimos dias têm sido vividos com alguma agitação nas Caldas da Rainha.

O clube do distrito de Leiria contestou a data do jogo e o facto de este não ter transmissão televisiva (é a primeira vez que uma partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal não passa na TV, desde 2009). "Marcar jogos a meio da semana é deveras cruel para uma equipa completamente amadora como a nossa. Jogadores, treinadores e diretores vão ter de faltar ao trabalho", explica o presidente do Caldas, Jorge Reis, notando o "desgaste imenso" acumulado por quem jogou na Graciosa (Açores) no domingo (venceu o Guadalupe, 0-1), tendo feito quatro viagens aéreas (incluindo escalas na Terceira, à ida, e em São Miguel, na volta) e regressado a casa apenas na madrugada de ontem.

"Fazemos verdadeiros milagres"

Ainda assim, o "sentimento de David contra Golias", de que o presidente fala, "não vai inibir o Caldas de lutar pela passagem à eliminatória seguinte". Afinal, já foi assim, sem complexos de inferioridade, que o grupo de professores, vendedores, empregados fabris e estudantes (do plantel, só Filipe Ryan se dedica exclusivamente ao futebol) conseguiu chegar até aqui. "O que fazemos são verdadeiros milagres. Apesar de, no plano teórico, sermos amadores, a nossa dedicação é de verdadeiros profissionais", sublinha o capitão de equipa, Rui Almeida.

O defesa central, formado no Caldas e responsável pelas suas camadas jovens, é um dos símbolo da filosofia do emblema caldense: gastar pouco e apostar muito na prata da casa (para esta temporada, apenas foram contratados dois reforços). "Mantemos os jogadores há muito tempo. Eles conhecem o clube e a forma de jogar uns dos outros. E esse é um ponto a nosso favor. Em poucas equipas se nota esta estabilidade", sublinha José Vala.

A política desportiva do Caldas é a antítese do futebol moderno. Há cerca de dez anos, o clube escapou in extremis à descida aos distritais, após decidir cumprir um "ano zero", quase sem gastos, para pagar as dívidas que se avolumavam: aí descobriu as vantagens da aposta na formação, que ainda se mantém. "Temos de nos sentir orgulhosos de fazer parte de um clube com esta visão. Mas não somos coitadinhos nem temos medo dos clubes que têm tudo o que futebol moderno envolve, como SAD e investidores. Temos outras armas, que a longo prazo funcionam melhor", sublinha Rui Almeida. "Conseguimos criar uma estrutura que muitos clubes não têm (falta que os faz terem muitos problemas quando os investidores vão embora...). Temos um ambiente familiar, muito saudável, entre todos nós", acrescenta Jorge Reis, lamentando que agora se veja "o futebol como um negócio e os adversários como inimigos".

Na Mata: o futebol em estado puro

No velhinho Campo da Mata, o futebol não perdeu a essência de outros tempos: quando há jogos grandes, no bosque em volta, sente-se um ambiente semelhante ao do Estádio Nacional em dias de final da Taça de Portugal. Foi o que se viveu, a 30 de dezembro, na visita da Briosa. "Foi uma festa, porque a Académica correspondeu: vieram quase 3000 adeptos de Coimbra. Criou-se um ambiente de mini-Jamor, com respeito mútuo, piqueniques e partilha entre adeptos dos dois clubes", recorda José Vala.

Então, estiveram 8000 espectadores a lotar as bancadas de pedra do Campo da Mata - bem mais do que os cerca de 300 que habitualmente assistem às partidas do campeonato. "O nosso mini-Jamor é o espaço ideal para se fazer a festa... é o futebol na sua pureza. E, com estes jogos, conseguimos reaproximar a cidade do clube. Tem sido muito gratificante", afirma o presidente.

Agora, José Vala, Jorge Reis e Rui Almeida só pedem que os adeptos voltem a comparecer em força, na quarta-feira, no jogo com o Farense. "Se treinadores e jogadores tiveram de pedir folgas, meter dias de férias, e alguns até vão faltar a exames ou frequências, façam também esse sacrifício por nós, pelo clube, pelas Caldas", apela o treinador. Parece uma recompensa justa para os filhos da terra ou da região Oeste que conseguiram devolver o Caldas à ribalta do futebol português.