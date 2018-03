Pub

Os magrebinos bateram, com surpresa, a Sérvia de Zivkovic em Turim. Seleção de Lopetegui encantou em Dusseldorf . Irão de Queiroz perdeu com a Tunísia

Ontem foi dia de muitos particulares e a principal nota a ter em atenção, do ponto de vista português, tem a ver, claramente, com um dos resultados mais surpreendentes desta sexta-feira: Marrocos, adversário da seleção nacional no Mundial da Rússia, bateu a também qualificada Sérvia, com Zivkovic a jogar a primeira parte, por 2-1.

Ziyech, médio do Ajax, abriu o marcador aos 29 minutos de penálti, Tadic empatou, mas, ainda antes do intervalo, o dianteiro Boutaib sentenciou o resultado final. De destacar a entrada ao intervalo na formação africana do outrora internacional português Manuel da Costa - Labyad não saiu do banco.

Na Alemanha, a campeã mundial em título recebeu a Espanha de Julen Lopetegui, outro dos opositores de Portugal na fase de grupos do Mundial. E o melhor que se pode dizer é que os relatos sobre a formação espanhola são muito elogiosos, apesar do empate a uma bola com a Espanha deixou Dusseldorf. O primeiro golo foi da autoria do ex-Benfica Rodrigo, logo aos 6", a corresponder a um passe extraordinário de Iniesta. A Alemanha respondeu por Müller aos 35". No segundo tempo a Espanha teve mais oportunidades para ganhar, mas o resultado ficou-se pelo empate e a Alemanha completou o maior ciclo de jogos - 22 - sem sofrer a derrota desde 1998. Se na terça-feira não perder com o Brasil iguala uma série que data de 1980.

Por último, o Irão de Queiroz, que perdeu na Tunísia com a seleção daquele país, porém, a resistência asiática só foi derrubada graças a um autogolo do médio Milad Mohammadi, que joga nos russos do Akhmat Grozny.

Nos restantes encontros, a Inglaterra venceu a Holanda pela primeira vez desde 1996. O golo do triunfo foi de Lingard, aos 59 minutos, com Bas Dost a sair sete minutos depois. E a Holanda é o próximo adversário de Portugal, já depois de amanhã.

A França também está a deixar os seus adeptos inquietos. Ontem, aos 26 minutos já vencia a Colômbia por 2-0, com golos de Giroud e Lemar, mas os gauleses permitiram a reviravolta com o tento decisivo a ser apontado de penálti por Juan Quintero (ex-FC Porto), aos 85", já depois de Muriel e Falcao terem empatado o encontro.

Em Manchester, a Argentina agravou a depressão italiana por não estar no Mundial. A seleção sul-americana, sem Acuña (nem Messi), derrotou a formação transalpina por 2-0, golos de Banega e Lanzini. Buffon, que tinha pensado em renunciar quando a Suécia eliminou a Itália, esteve na baliza e Cristante, jogador da Atalanta ligado contratualmente ao Benfica, alinhou os 90 minutos.

Se a Argentina respira saúde o Brasil não lhe fica atrás, mesmo sem Neymar. A seleção orientada por Tite foi esmagadoramente superior à Rússia, que jogou em casa, mas os golos só surgiram no segundo tempo, obra de Miranda, Philippe Coutinho e Paulinho. Se há uma seleção que parece preparada para o evento futebolístico do ano é o Brasil... mesmo sem Neymar.

Uma última nota para o Uruguai de Coates e Maxi Pereira que venceu a República Checa por 2-0 na China - golos dos inevitáveis Luis Suárez e Cavani. Os defesas de Sporting e FC Porto ficaram o jogo todo no banco.