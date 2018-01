O antigo eletricista Rob Cross é o novo rei dos dardos

Pub

Jovem estreante em campeonatos do mundo venceu o lendário Phil Taylor, por claros 7-2, na final da prova, que ditou também o final de carreira para o melhor de sempre

Rob Cross, antigo eletricista, é a nova estrela mundial dos dardos. Aos 27 anos, o inglês não podia começar da melhor forma o ano de 2018, ao vencer na noite de 1 de janeiro o lendário Phil Taylor, na final do campeonato do mundo da modalidade.

Algo que à entrada para o evento seria inimaginável não só para os amantes da modalidade como também para o próprio Rob Cross, que nunca ganhou qualquer torneio oficial e que ainda há um ano, além do seu normal dia de trabalho como eletricista, festejava a conquista de uma pequena prova num bar de Sussex, de onde é natural, que lhe garantiu então a módica quantia de 16 euros, a dividir com um parceiro. Com a vitória no Mundial, o atleta de 27 anos levou para casa um prémio bem mais "simpático": 450 mil euros.

Chegar à final do campeonato do mundo já era algo "excelente", como o próprio disse antes das meias-finais, vencê-la seria de "cortar o fôlego", salientou quando soube que teria pela frente aquele que é considerado o melhor de sempre, Phil Taylor. A verdade, contudo, é que o agora antigo eletricista nem teve grandes dificuldades para bater, por 7-2, o seu ídolo de sempre, que encerrou a sua carreira precisamente neste jogo.

"Há 15 anos que tinha o sonho de jogar contra ele e agora consegui fazê-lo. Nunca mais iremos ver um desportista como ele. Nasci em 1990, quando ele ganhou o seu primeiro título, e agora conquistei este mundial diante dele, é uma honra. É o meu primeiro título mundial, mas nesta noite é de Phil Taylor, por tudo o que fez por este desporto. Espero agora que aproveite a sua reforma. Também vou, é claro, festejar este título. Foi algo em que sempre pensei, sobretudo quando comecei a jogar ao mais alto nível, mas não vou celebrar muito tempo, pois tenho de preparar-me para outras provas", disse Rob Cross, no final da competição.

O antigo campeão também não poupou nas palavras para elogiar Rob Cross. Na hora da despedida, o veterano de Stoke, atualmente com 57 anos, diz que o seu adversário tem tudo para seguir os seus passos. "É dedicado, sabe ouvir e gosta de aprender. Os jogadores no próximo ano vão ter um grande problema com ele. Rob Cross faz lembrar-me aquilo que eu era há 25 anos, implacável e sempre a pressionar. É mesmo muito parecido comigo. Penso que o dinheiro que vai vencer não irá fazer a diferença, o que lhe interessa é ganhar, tal como acontecia comigo", vaticinou o melhor atleta de dardos de todos os tempos.

Campeão por 16 vezes

Phil Taylor não teve a melhor despedida de carreira, mas a verdade é que pode orgulhar-se de tudo o que conquistou em 32 anos dedicado aos dardos, tendo começado "a sério" em 1986, inicialmente em pubs de Bristow, em Inglaterra.

The Power, como é conhecido, reformou-se após a conquista de 216 torneios, nos quais se incluem 83 dos principais títulos da modalidade e sobretudo os 16 campeonatos do mundo (chegou a 21 finais), oito dos quais consecutivos, entre 1995 e 2002.

Com o fim da sua carreira nos dardos, e de acordo com alguma imprensa inglesa, o ex-campeão deverá dar agora mais atenção a outro desporto, concretamente o futebol. Desde que começou a jogar ao mais alto nível, e a ganhar muito dinheiro, Phil Taylor tem ajudado financeiramente o clube da sua cidade natal (Burslem), o Port Vale, que joga na League Two, a quarta divisão inglesa.

Com ganhos (só em prémios monetários) na ordem dos oito milhões de euros ao longo dos 32 anos a lançar dardos, o inglês poderá ter agora a oportunidade de realizar outro sonho e contribuir para levar o Port Vale à Premier League.