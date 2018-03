Pub

Diretor de comunicação do Sporting reage ao comunicado bracarense o qual detalhava a dívida do clube de Alvalade ao emblema minhoto no valor de um milhão de euros por causa de Battaglia

Vai longa a troca de argumentos com entre Sporting e Sporting de Braga precisamente na semana que antecede o encontro entre as duas equipas na Pedreira.



Os bracarenses consideram que o Sporting lhe está a dever uma prestação de um milhão de euros vencida a 15 de fevereiro último. O Sporting admite a dívida mas responde acusando o Sp. Braga de passados dois dias do prazo limite para pagamento de plantar na imprensa essa situação.



E remata Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting: Sobre as suas dívidas, calou-se muito caladinho - quem sabe, a ver se escapava -, e fomos nós que tivemos que andar a perguntar à MLS e ao Fulham quais os montantes em causa para reclamarmos, junto do Braga, aquilo que nos é devido", escreveu o dirigente a propósito, respetivamente, das saídas de Pedro Santos para o Columbus Crew e de Rui Fonte para o Fulham, dois futebolistas formados no Sporting e, daí a reclamação leonina quanto às verbas respeitantes ao mecanismo de solidariedade.



Eis o post de Nuno Saraiva na íntegra, o qual ainda versa a insatisfação da NOS e o Benfica:





O Sporting, através de Bruno de Carvalho, também já tinha justificado o não pagamento da prestação de Battaglia devido ao facto de os dis clubes estarem a fazer um acerto de contas relativo aos tr^s jogadores envolvidos. O presidente leonino deu ainda a conhecer que o Casa Pia colocou uma queixa na UEFA contra o Sporting de Braga devido a Pedro Santos.