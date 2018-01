Número 29 do Boavista será para sempre de Edu

Pub

Jovem de 20 anos faleceu vítima de um tumor no fémur da perna direita

O Boavista informou esta terça-feira que o número 29, que foi atribuído esta época ao colombiano Leonardo Ruiz, será para sempre do seu ex-jogador Edu Ferreira, falecido dia 24 do mês passado, aos 20 anos, no Hospital de Santo António, no Porto

"A Liga informou o Boavista que todos os clubes, por unanimidade, aceitaram a mudança do número de Leonardo Ruiz de 29 para o 59, ficando assim o número 29 eternizado com o nosso Edu. Obrigado a todos pela compreensão e solidariedade", lê-se numa curta nota enviada à agência Lusa pelos axadrezados.

Edu interrompeu a sua carreira desportiva depois de, em novembro de 2016, com 19 anos, lhe ter sido diagnosticado um tumor no fémur da perna direita.

O seu número de camisola era então o 29 e esta temporada ficou com o 12, pelo "simbolismo associado ao décimo segundo jogador", segundo fonte boavisteira.

Leonardo Ruiz, emprestado pelo Sporting, ficou então com o 29 e agora será o 59.