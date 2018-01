Pub

O Chelsea e o Arsenal empataram hoje sem golos em Stamford Bridge, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga de futebol de Inglaterra, adiando para a segunda mão, dentro de duas semanas, o desfecho da eliminatória.

O embate, o mais atrativo das meias-finais, dada a histórica rivalidade entre os dois clubes -- os 'blues' do sudeste de Londres e os 'gunners' do norte --, não correspondeu às expectativas e foi o videoárbitro (VAR) a ser o protagonista da partida.

O árbitro Marin Aktinson teve de interromper o jogo nos primeiros 45 minutos por três vezes, a primeira por uma alegada agressão sem bola de Chambers a Azpilicueta, depois por uma entrada duríssima de Bellerín a Fàbregas, e mais tarde um possível penálti contra o Chelsea cometido por Moses sobre Maitland-Niles.

Além do VAR, que não interveio em qualquer dos três lances citados para alterar a decisão do árbitro, sobressaiu o guarda-redes do Arsenal, o colombiano David Ospina, que foi hoje titular em detrimento do checo Petr Cech e que, com duas grandes defesas, manteve o nulo em Stamford Bridge até ao intervalo.

Na segunda parte, o Chelsea foi quem mais procurou o golo que o poria mais perto da final, enquanto o Arsenal jogou mais recuado e tentou surpreender o adversário em lances de contra-ataque, através da velocidade de Iwobi ou da inspiração de Lacazette.

No 'banco' do Chelsea esteve sentado o guarda-redes português Eduardo, mas não chegou a entrar em campo.

Com este nulo, o desfecho da eliminatória é transferido para o jogo da segunda mão, no dia 23 de janeiro, no Emirates Stadium.

O outro finalista sairá do embate entre o Bristol City, da Championship (segundo escalão) e o Manchester City, no dia seguinte, depois de na primeira mão os 'citizens' terem vencido por 2-1.