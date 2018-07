Os Houston Rockets apuraram-se na madrugada desta quinta-feira para as meias-finais da Conferência Oeste da NBA, ao vencerem os Minnesota Timberwolves no quinto encontro da primeira ronda dos play-offs.

A equipa texana, que teve o melhor registo da fase regular, fechou a eliminatória com um 4-1, ao triunfar em casa por 122-104, com o poste Clint Capela em destaque, com 26 pontos e 15 ressaltos.

A grande estrela dos Rockets, o base James Harden, terminou o encontro com 24 pontos e 12 assistências, de pouco valendo aos Wolves os 23 pontos e 14 assistências de Karl-Anthony Towns.

Os Rockets são a terceira equipa do Oeste a qualificar-se para as meias-finais da conferência, estando agora à espera do vencedor do confronto entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz. Além da equipa de Hustonjá estão apurados os campeões Golden State Warriors e aos New Orleans Pelicans (única equipa a conseguir um 4-0 na primeira ronda), que vão defrontar-se na outra semifinal.

No confronto entre os Oklahoma City Thunder e os Utah Jazz, continua tudo em aberto, depois de na última madrugada os Oklahoma terem evitado, em casa, o apuramento de Utah, que desperdiçou uma vantagem de 25 pontos e perderam por 107-99. Russel Westbrook carregou os Thunder ao triunfo, ao conseguir 45 pontos, 15 ressaltos e sete assistências, com Paul George a acrescentar mais 34 pontos.

Na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers viram LeBron James dar-lhes o triunfo com um triplo nos segundos finais da partida contra os Indiana Pacers, por 98-95, colocando os finalistas vencidos em 2017 na frente da eliminatória, por 3-2.

Veja aqui o cesto fantástico de King James:

Lebron terminou a partida com 44 pontos, 10 ressaltos e oito assistências num encontro em que os Cavaliers entraram no quarto e último período a perder por 11 pontos.

Os Toronto Raptors, melhor equipa do Este na fase regular, adiantaram-se na eliminatória (3-2) perante os Washington Wizards, ao vencerem em casa o quinto jogo por 108-98.