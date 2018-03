Pub

No mesmo dia em que foi inaugurada, o símbolo do clube foi roubado

A primeira loja do Sporting - fora do estádio de Alvalade - foi inaugurada esta sexta-feira, na Rua Augusta, em Lisboa, e menos de 24 horas depois foi vandalizada.

"O nosso símbolo é tão bonito que nos vandalizam a loja só para o roubar...", escreveram os sportinguistas no Twitter dos adeptos do clube leonino.

Na inauguração do novo espaço, os fãs do clube contaram com a presença de Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting, com o treinador Jorge Jesus e com vários atletas das diferentes modalidades dos leões.