Treinador do V. Setúbal entende que o Sporting foi feliz na vitória que obteve na final da Taça da Liga

José Couceiro entende que a derrota do V. Setúbal na final da Taça da Liga não foi justa."Não perdemos nos 90 minutos e acabámos por não ganhar a Taça da Liga, numa final em que atirámos uma bola à barra. Temos de ter orgulho pelo que fizémos e transportar o que fizemos aqui para o campeonato", começou por referir, em declarações à RTP.

"Nos últimos dias passou-se a ideia de que não íamos jogar e o Sporting acabou por ser feliz. Parabéns ao Sporting claro, mas poderíamos ter ganho", acrescentou.

Sobre o lance da grande penalidade que deu o golo do empate ao Sporting referiu: "Não vi as imagens, admito que tenha havido corte com a mão, não sei se com intencionalidade ou não".