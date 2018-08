Neymar. Honra, 300 milhões e uma novela para animar o verão

Em vésperas do início do Mundial da Rússia, há várias transferências na calha no mercado internacional, mas uma promete animar este verão: Irá Neymar deixar o PSG para assinar pelo Real Madrid?

Os rumores e as notícias são cada vez mais consistentes e o treinador Zinedine Zidane fez ontem uma declaração que deixou mais água na boca nos adeptos do Real Madrid, ao garantir que Neymar e Cristiano Ronaldo... são compatíveis na mesma equipa.

O Real Madrid quer Neymar e o craque brasileiro quer jogar no clube espanhol. Disto ninguém parece já ter dúvidas, mas agora há que fazer o mais difícil: convencer o PSG, concretamente o dono do clube, Tamim bin Hamad al-Thani, a abrir mão da sua joia da coroa, que no início desta temporada custou 222 milhões de euros (a mais alta transferência da história do futebol) ao clube parisiense, o valor da cláusula que tinha com o Barcelona.

Entre o jogador e o Real Madrid, de acordo com o jornal Marca, parece estar tudo encaminhado. Situação contratual, prémio de assinatura e até a questão do salário de... Cristiano Ronaldo, que irá renovar e deverá ter um vencimento igual ao do internacional brasileiro, que atualmente no PSG recebe 37 milhões de euros por ano, bem mais do que os atuais 23 de CR7.

Há reuniões entre as partes desde dezembro, nomeadamente entre o pai de Neymar, o agente Pini Zahavi e Florentino Pérez. E nem a possibilidade de o Real ter de gastar cerca de trezentos milhões de euros na contratação do jogador de 26 anos irá comprometer a saúde financeira do Real Madrid, que se prepara para negociar algumas estrelas, como, por exemplo, Gareth Bale, que deverá sair por verbas acima dos cem milhões de euros.

O que de facto poderá travar este negócio, pelo menos já na próxima temporada, é o orgulho do xeque do Qatar Tamim bin Hamad al--Thani. Em algumas dessas reuniões esteve também presente o presidente do PSG, Al Khelaifi, que também não deseja a saída de Neymar, mas que, de acordo com a imprensa do país vizinho, entende o desejo do brasileiro em rumar ao campeonato espanhol. Contudo, foi também este dirigente que revelou às partes interessadas que Tamim bin Hamad al-Thani não pretende vender Neymar nesta altura, tudo por uma questão de honra e também pela mensagem que poderia fazer passar aos adeptos do PSG.

Uma solução que poderia facilitar a maior aceitação dos adeptos seria a contratação de... Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que o Real Madrid não quer abrir mão do internacional português e isso mesmo foi transmitido ao presidente do PSG, Al Khelaifi. Outros nomes em cima da mesa para uma possível substituição são os do belga Eden Hazard e também do egípcio Salah, mas a verdade é que também estes dois têm outras preferências, como o Real Madrid e o Barcelona.

Este será um negócio que ainda fará correr muita tinta, mas a verdade é que Neymar, que está a recuperar de uma lesão, está a pressionar ao máximo para sair de Paris, argumentando que não se adaptou à cidade francesa e também ao clube, ontem tem tido vários problemas a nível do balneário, nomeadamente com os jogadores argentinos, como Di María, e mesmo com o uruguaio Cavani.

No meio desta guerra e perante as últimas notícias, o PSG anunciou ontem a nova camisola do clube para a próxima época. E quem é o rosto da campanha? Neymar.