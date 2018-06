Neymar: "Falar, até papagaio fala. Agora, fazer...poucos fazem!"

Pub

O avançado marcou um dos golos da vitória brasileira ante a Costa Rica por 2-0.

Neymar marcou aos 97 minutos o segundo golo do Brasil e quando o árbitro apitou para o final da partida com a Costa Rica, sentou-se no relvado a chorar.

O número 10 do Brasil utilizou a rede social Instagram para justificar o que o levou a emocionar-se: "Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer".

Neymar lembrou que na sua vida "as coisas nunca foram fáceis", e que por isso não esperava que o fossem agora. Por último, o jogador do Barcelona parabenizou os seus colegas de equipa pela partida.